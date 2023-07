La Audiencia de Navarra dicta orden de búsqueda del exdirectivo de Osasuna Peralta al no haber ingresado en prisión

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado este viernes una orden de búsqueda, para su inmediato ingreso en prisión, del exdirectivo de Osasuna Jesús Peralta Gracia al haber vencido a las 12 horas de esta mañana el plazo dado el pasado día 18 para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario.

Tres exdirectivos de Osasuna niegan los amaños de partidos que reconoció el exgerente Vizcay: "Su relato es falso"

Más

Según consta en la resolución judicial, la Audiencia “ha tenido conocimiento a través de su representación procesal” de que Peralta, condenado en firme a 5 años de prisión, se halla en Valencia. La Audiencia ha procedido a incluir esta orden de búsqueda (requisitoria) en el sistema informático correspondiente y en los ficheros automatizados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Esta misma mañana la Sección Segunda de la Audiencia había notificado su rechazo a demorar el ingreso en prisión, fijado como fecha límite hoy, a las 12 horas, de los tres condenados que habían solicitado un aplazamiento, el expresidente Miguel Archanco Taberna y los exdirectivos Sancho Bandrés Ardanaz y Jesús Peralta Gracia.

Tanto Archanco como Bandrés han recogido sus mandamientos de ingreso en prisión, no así Peralta, quien no ha comparecido. Respecto a las alegaciones para el aplazamiento solicitado por Peralta, los magistrados señalaban en esa resolución que los motivos médico-asistenciales planteados “desde luego no son indiciariamente suficientes”. De los informes médicos aportados, precisaba la Audiencia, en ningún modo puede estimarse que el penado se halle “aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables”.