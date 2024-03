El Ayuntamiento de Villava estudia recurrir la sentencia que le obliga a retirar del frontón el escudo de Euskal Herria

El Ayuntamiento de EH Bildu en la localidad navarra de Villava estudia la manera de “ornamentar” su frontón municipal con algún “guiño” a la cultura vasca después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra le haya obligado a retirar del recinto un escudo de Euskal Herria. El alcalde de la localidad, Mikel Oteiza, ha confirmado a este periódico que el Ayuntamiento estudiará también recurrir la sentencia.

Los magistrados sostienen en la sentencia que el escudo supone “una manifestación como posicionamiento en favor de una determinada posición política” y que, por lo tanto, “atenta contra la neutralidad política que resulta exigible a los poderes públicos”. El alcalde de Villava niega la motivación política del escudo, que fue pintado en 2012. “Hace referencia a un ente cultural, no territorial como tal. No es una ikurriña, que es la bandera de una comunidad concreta. Con este escudo y la palabra Euskal Herria se hace una reivindicación cultural de la actividad que se hace en el frontón, que es la pelota vasca, esa es la denominación oficial del deporte, también en Navarra. El objetivo del ayuntamiento no era para nada un posicionamiento político”, asegura.

El Consistorio estudia junto con los servicios jurídicos la posibilidad de recurrir la sentencia, para lo que tienen plazo hasta finales de abril, si bien Oteiza no cree que se vaya a revocar la decisión, puesto que tan solo cabe un recurso de casación ante el mismo Tribunal Contencioso-Administrativo que dictó la sentencia.

En caso de tener que borrar el escudo, desde el Ayuntamiento trabajan en la forma de ornamentar el frontón con algún símbolo que represente a la cultura vasca. A su vez se prevé que EH Bildu lleve al pleno municipal, donde tiene mayoría absoluta una moción o declaración institucional “para defender la autonomía del municipio”, ya que según explica su alcalde “no es la primera vez que hay sentencias en contra de símbolos que tienen que ver con la identidad eukaldun” del pueblo.