Chivite defiende haber liderado un Gobierno “para toda la ciudadanía navarra”

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido haber liderado “un Gobierno para toda la ciudadanía navarra” en su mensaje de fin de año, el último de la presente legislatura. “Son tres años y medio ya que aunque con todas las dificultades de la pandemia y de la guerra, nos deja un buen balance. Hemos cumplido con casi el 90% de nuestro acuerdo de Gobierno y en muchas cuestiones incluso hemos ido más allá”, ha pronunciado Chivite quien ha asegurado que va a “seguir trabajando con ilusión” para hacer “políticas públicas para que Navarra siga siendo la comunidad con mayor calidad de vida de España”.

Para su mensaje de Nochevieja, la presidenta ha elegido este año una de las salas del Palacio de Navarra, desde la que ha pronunciado un discurso de nueve minutos íntegramente en castellano. En el vídeo, Chivite comienza realizando un repaso al 2022, que comenzó “con la esperanza” del final de la pandemia de COVID-19, pero al que “pronto” irrumpió “un hito de enorme calado humano, la guerra de Ucrania. La presidenta ha destacado la solidaridad de Navarra, ”que ha acogido a más de 2.000 personas que han huido de la guerra“, para quienes ha tenido un especial recuerdo por ser estos días especialmente familiares. Por otro lado, ha señalado que, desde el punto de vista económico, la energía, la falta de materias primas y la subida de precios derivadas de la guerra ”están suponiendo todo un reto para las familias, así como empresas y autónomos“.

A este respecto, María Chivite ha subrayado que el Gobierno de Navarra, “como ya realizó en la pandemia, ha activado ayudas de distinta índole, directas y fiscales, para paliar en la medida de nuestras posibilidades esa subida de precios, sobre todo energéticos, para que las familias y las empresas puedan tener un soporte que ayude a afrontar estos meses más complicados”.

Avances en autogobierno

Chivite ha reservado una parte importante de su mensaje para celebrar los “avances en autogobierno” que se han producido a lo largo de su mandato, desde el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital o Tráfico -todavía por concretarse- o la renovación del Convenio Económico con el Estado. En el año en el que se ha celebrado el 40 aniversario de la Lorafna -el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas-, Chivite ha reivindicado “recordar lo que somos, nuestra esencia, que está incluida en la Constitución. Este Gobierno respeta la pluralidad, apuesta por la convivencia, pero también defiende nuestro autogobierno y avanza en él”.

También ha lamentado que haya quien “demuestra que no entiende Navarra y su autogobierno” cuestionando “los derechos históricos de la comunidad foral y sus competencias” reclamando “ir hacia un modelo centralista de Estado”. “El autogobierno es utilizado de nuevo por algunos como herramienta política, y no precisamente para defender Navarra, sino para utilizar nuestra comunidad contra otros. No lo vamos a consentir”, ha aseverado.

Empleo, formación y digitalización

La Presidenta también ha recordado que en Navarra la afiliación a la Seguridad Social se encuentra en cifras históricas, por lo que “tenemos que seguir trabajando desde el Plan de Empleo, desde el conjunto de medidas que el Gobierno de España está activando, para fomentar el empleo de calidad, seguir dignificando el SMI, las prestaciones y pensiones, y dar cobertura a trabajadoras y trabajadores cuando sus empresas tengan paradas de actividad puntuales o dificultades coyunturales.

Por otro lado, María Chivite ha resaltado también que “nuestro modelo productivo afronta, como el conjunto de la sociedad, el reto de la transformación digital y sostenible”. En este sentido, ha subrayado que los fondos europeos activados a raíz de la pandemia “están siendo una inyección muy importante para contribuir a esas transformaciones económicas y también sociales”. En Navarra, uno de los ejemplos más conocidos es el PERTE del vehículo eléctrico, que va a contribuir a la transformación del sector de la automoción hacia la electrificación, y a garantizar el futuro de la planta de Volkswagen“.

La Presidenta también se ha referido a la formación, tanto desde el ámbito educativo y superior hasta la recualificación y formación a lo largo de la vida, como base del éxito en los cambios. En ese sentido, ha incidido en que “el talento es una de nuestras prioridades, para lo que el Gobierno de Navarra cuenta con un plan específico, porque estamos convencidos de que en él radica la clave de la prosperidad”. Además, Chivite ha recordado que Navarra es la comunidad líder en FR Dual, acercándose a los estándares europeos, al tiempo que se está potenciando la inversión en I+D, gracias a lo que se han llevado la conectividad a más del 99% de la población de la Comunidad Foral.

Asimismo, la Presidenta ha recordado que se están dando importantes pasos en infraestructuras tan necesarias como el Canal de Navarra, o el tren de altas prestaciones.

Retos en Salud

Por otro lado, María Chivite ha indicado también que el Ejecutivo foral tiene cuestiones que mejorar en Salud, las listas de espera o a Atención Primaria, a pesar de que “nuestros estándares, tanto en tiempos de atención por paciente como en accesibilidad están por encima de la media nacional”. En este sentido, ha indicado que “vamos a mejorar en materia de personal, de equipamientos, inversiones y, además, estamos coliderando un proyecto en España de integración de dispositivos e imagen médica del plan de transformación digital de Atención Primaria a nivel nacional”.

Finalmente, la Presidenta ha tenido también un recuerdo para las mujeres que siguen sufriendo violencia machista, contra la que “tenemos que seguir trabajando desde las políticas públicas y, de la mano de la sociedad, por la igualdad real y efectiva, por la coeducación, y por acabar de una vez con esta violencia que tiene muchas manifestaciones, algunas menos visibles pero igualmente intolerables en una sociedad democrática”.