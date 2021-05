Ciudadanos retira su moción sobre el traspaso de Tráfico y defiende la vigencia de Navarra Suma

Ciudadanos ha decidido retirar la moción que había presentado en el Congreso de los Diputados y en el Senado para pedir que se paralizara el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra y próximamente presentará un nuevo texto alternativo en el que pedirá que la Guardia Civil se mantenga en Navarra y que la gestión de tráfico sea compartida entre la Policía Foral y la Guardia Civil.

Esta moción había propiciado que Javier Esparza, presidente de UPN, advirtiera a Ciudadanos de que debía "rectificar" la iniciativa o atenerse a las "consecuencias", ya que esta posición "no respeta el régimen foral ni el acuerdo firmado entre las dos formaciones" para la coalición de Navarra Suma.

El coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha explicado en declaraciones a Europa Press que cuando conoció el contenido de la moción se puso en contacto con la dirección del partido en Madrid "porque tal y como estaba planteada tenía que modificarse, porque afectaba a nuestros acuerdos en Navarra". Así, Pérez-Nievas ha reconocido que "ha habido un defecto de coordinación" dentro de Ciudadanos y ha confirmado que se retira la moción original y que se presentará un nuevo texto.

El dirigente de Cs ha considerado que la respuesta de Javier Esparza ha sido "exagerada, sabiendo que estábamos tratando el tema". "No había duda de que íbamos a alcanzar un acuerdo", ha dicho, para señalar que entiende "el malestar porque la falta de coordinación hace que algunos intenten aprovecharla para hablar de una polémica o debilidad de Navarra Suma que no existe".

Así, ha defendido con contundencia el proyecto de Navarra Suma y ha explicado que ya ha hablado personalmente con Javier Esparza para trasladarle la decisión de Ciudadanos sobre la moción, por lo que no le "preocupa nada" la situación. "Navarra Suma es la fórmula para alcanzar el Gobierno en Navarra. Somos conscientes de que Ciudadanos no atravesará su punto álgido, pero Ciudadanos no va ser nunca un problema para Navarra Suma. Las cosas están perfectamente aclaradas con Javier Esparza, se las he dicho a él, las relaciones personales son buenas. Navarra Suma es la única fórmula posible para desbancar al PSN y al nacionalismo vasco, y la ciudadanía lo entiende", ha asegurado.

Sobre el traspaso de tráfico, Pérez-Nievas ha insistido en que "lo que no aceptamos es que la Guardia Civil salga de las carreteras de Navarra, porque si la transferencia se hace en esas condiciones es una cesión al nacionalismo vasco y eso sí es un verdadero ataque al autogobierno de Navarra". "No podemos compartir eso de ninguna manera y en eso no hay ninguna discrepancia en Navarra Suma", ha asegurado.

Por ello, Pérez-Nievas ha explicado que Ciudadanos exigirá que la gestión de la competencia de tráfico sea compartida entre la Policía Foral y la Guardia Civil.

Además, ha criticado que el PNV y el PSOE "negociaran este traspaso para conseguir el voto del PNV a la investidura de Pedro Sánchez" y ha rechazado que "se negocie por alguien ajeno a Navarra o como medio para conseguir una prebenda que no sea un objetivo para Navarra".

Así, Pérez-Nievas ha sostenido que "el problema para la foralidad no es Ciudadanos sino el nacionalismo vasco, que quiere diluir a Navarra en otra comunidad" y ha considerado que "ese objetivo del nacionalismo es más fácil con el actual Gobierno de Navarra".

Por otro lado, ha criticado que "el PSN, con las declaraciones del delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y el portavoz parlamentario, Ramón Alzórriz", haya atacado a Ciudadanos por la moción sobre tráfico y ha dicho que "lo que debería preocupar es la tibieza del Gobierno del PSN con el nacionalismo más radical".