Una concejala del PP en Navarra asegura que el euskera “solo evoca los años de terrorismo”

La concejala de PP en el Ayuntamiento de la localidad navarra Valle de Egüés, Inmaculada Múgica, asegura que el euskera es una lengua “que solo evoca los años de terrorismo”. “Es una lengua que identificamos con el odio, no con la concordia y que, a día de hoy, todavía acentúa las diferencias entre nosotros”, ha añadido en el transcurso de un pleno del Ayuntamiento.

La edil del PP se ha referido en estos términos al euskera en el debate de una moción presentada por EH Bildu para dar apoyo económico y organizativo a la Korrika, la carrera reivindicativa a favor de esta lengua, que recorrerá las calles de esta localidad navarra el próximo 16 de marzo. Para Inmaculada Múgica esta carrera “tiene muchos detractores” porque el euskera “no cumple una función integradora dado el uso político que hacen algunos partidos” de ella.

Estos comentarios descalificativos sobre el euskera han sido rechazados por EH Bildu, PSN y Geroa Bai, que han lamentado que la concejala se haya referido en esos términos al euskera. “Solo queríamos traer una moción de apoyo a la lengua vasca, una lengua propia de nuestra tierra y UPN y PP han sacado toda la artillería contra el euskera”, ha criticado el edil de EH Bildu Asier Mesanza.

Tras las críticas, Inmaculada Múgica se ha retractado. “Quizás me he pasado”, ha puntualizado, si bien después ha seguido: “Si hay personas a las que les ha molestado algo que he dicho, lo siento, pero es mi sentir”.

Finalmente la moción presentada por EH Bildu ha salido adelante con los votos favorables de los concejales de EH Bildu, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y los de una agrupación independiente.

No es la primera vez que en el pleno de este Ayuntamiento se realizan declaraciones en contra del euskera. Hace un mes, la alcaldesa, Xuriñe Peñas, de UPN, justificó la poca presencia del euskera en las actividades navideñas que ha organizado el Ayuntamiento afirmando que se trata de una lengua “discriminatoria” para la población que no la habla.

Valle de Egüés es uno de los tres municipios navarros en los que UPN gobierna en minoría y en los que una moción de censura pactada entre EH Bildu y PSN como la de Pamplona desalojaría a los regionalistas del Ayuntamiento. En el pleno UPN tiene seis concejales frente a los cuatro de EH Bildu, los tres del PSN y dos de Geroa Bai, formación que también apoyó la moción de censura en Pamplona. El resto del Ayuntamiento lo componen tres concejales de una agrupación independiente y uno del PP.

Por el momento, tanto PSN como EH Bildu han descartado mociones de censura en otras localidades, asegurando que la de Pamplona se hizo “sobre el diagnóstico de esta ciudad” y sin tener en cuenta sobre el resto de ayuntamientos de Navarra.