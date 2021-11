EH Bildu advierte a Chivite de la necesidad de "apostar por una fiscalidad que garantice mayor recaudación"

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha mostrado este jueves en el debate sobre el estado de la Comunidad que se está celebrando en la Cámara foral su compromiso "de consolidar un espacio de izquierdas y progresista", si bien ha advertido a María Chivite de la necesidad de "apostar por una fiscalidad que garantice mayor recaudación y más justicia social" para no terminar "en un escenario de recortes".

Un mensaje que va en la línea de la apuesta de la coalición abertzale de subir el impuesto de Sociedades y que ha puesto como condición para aprobar la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Navarra para el 2022.

En su intervención, Bakartxo Ruiz ha asegurado que "esperaba más" del discurso de la presidenta María Chivite en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha lamentado "no hemos oído nada nuevo". "Se ha perdido una oportunidad en visión estratégica y de cara al futuro", ha dicho.

La portavoz parlamentaria ha destacado "el compromiso de EH Bildu de consolidar un espacio de izquierdas y progresista; tenemos el compromiso con la ciudadanía navarra", para resaltar por ejemplo el acuerdo alcanzado recientemente entorno a la financiación municipal, "un buen acuerdo".

Ha hablado de otro acuerdo "parcial" en torno al anteproyecto de Presupuestos para 2022, "un paso más en el margen que hemos tenido para incidir en el anteproyecto de Presupuestos y hemos mejorado cuestiones importantes; lo que permite avanzar en la consecución de un acuerdo global para la aprobación de los Presupuestos".

Según ha afirmado, "EH Bildu ejerce su responsabilidad y tiene disposición y voluntad de llegar a acuerdos en lo que mejore la vida de la gente". Y ha pedido al Ejecutivo "ambición" para "valerse de esa mayoría y hacer políticas públicas que estén a la altura de la ciudadanía; no retrocedan en lo avanzado en los últimos seis años".

Ruiz ha manifestado que "si dependieran de nosotros los Presupuestos, serían diferentes" y ha destacado que "tenemos discrepancias importantes" con el Ejecutivo y "en materia fiscal, por descontado". "Pedimos que actúen con responsabilidad y sentido común", ha dicho, para criticar que en política lingüística "nos parece incomprensible que el Gobierno actúe con miopía política". "No es necesario que se insulte a las personas euskaldunes de Navarra, no valorando el euskera como mérito, es una anomalía".

También ha mostrado discrepancias en torno al tren de alta velocidad y ha dicho que frente a "un proyecto caduco con nula rentabilidad económica y social, existen alternativas".

Según ha dicho, "parece que estamos en la fase final de la pandemia" y "nuestro modo de vida ha empezado volver a la situación anterior pero hay claro-oscuros, por lo que hay que abordar los problemas estructurales".

Bakartxo Ruiz ha indicado que "el sistema sanitario no está tan tensionado como el año pasado pero las heridas siguen abiertas, el sistema está debilitado y tenemos estas debilidades sobre la mesa". "La Atención Primaria no responde a las necesidades de los ciudadanos, faltan médicos y pediatras", ha dicho, para pedir un "refuerzo" de la Atención Primaria.

Ha expuesto también que "las listas de espera se han disparado y nos preocupa la receta que el departamento está poniendo sobre la mesa, las horas extra y la productividad y las derivaciones a hospitales privados; no vamos bien".

La portavoz de EH Bildu ha indicado que "la realidad no es tan bonita como la dibujan" desde el Ejecutivo y se ha referido también a que "han estallado las carencias del sistema" en Educación. "La carga de trabajo de los profesores es muy grande, existen brechas profundas en el sistema y nos hacen falta más recursos", ha opinado, para agregar que "se ha impuesto una jornada continua que pone más trabajo a los centros y a los profesores".

Sobre la situación económica, Ruiz ha comentado que "tenemos ante nuestros ojos las limitaciones de la globalización y del capitalismo salvaje" y ha expuesto que "hay que emprender una senda diferente, es prioritario en este mundo global promocionar otros modelos de consumo, avanzar en la soberanía alimentaria y energética, y el Gobierno de Navarra debería actuar con total ambición".

La portavoz abertzale ha indicado que, en materia fiscal, "el Gobierno de Navarra debiera actuar con más ambición y altura de miras y no con el cortoplacismo, y no con esa mirada limitada a las elecciones de 2023". "Siempre nos van encontrar con soluciones a largo plazo para las necesarias transformaciones pero en el ámbito fiscal no valen recetas caducas de crisis anteriores", ha dicho.

Según ha continuado, "lo peor es que el Gobierno asuma ese marco que quiere establecer la derecha y, en un contexto económico de incertidumbre, si no apostamos por una fiscalidad que garantice una mayor recaudación y mas justicia social nos podemos encontrar en un escenario de recortes".

Bakartxo Ruiz, sobre el empleo, ha señalado que "no se despejan los nubarrones del desempleo de larga duración, la brecha salarial entre mujeres y hombres, el desempleo en mujeres, jóvenes y migrantes y la precariedad laboral". Y ha expuesto que "no nos entra en la cabeza que siga la reforma laboral del PP casi diez años después"; "hace falta voluntad política, no mareen más la perdiz, deróguenla ya".