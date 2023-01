Esparza acusa a Adanero de querer “hacer daño” a UPN dando el salto al PP: “Pamplona le importa poco o nada”

El presidente de UPN ha criticado con dureza en una comparecencia en el Parlamento de Navarra, donde es portavoz de Navarra Suma —coalición de los regionalistas con PP y Ciudadanos— a su antiguo compañero de partido ahora integrado en las filas del Partido Popular tras ser expulsado de UPN por saltarse la disciplina de partido y votar en contra de la reforma laboral Carlos García Adanero. Esparza ha acusado a Adanero y al PP de presentarse a la alcaldía de Pamplona para “hacer daño a UPN”. “Pamplona les importa poco o nada”, ha reprochado.

“Es claro que el PP quiere debilitar a UPN, viene a por los votos de UPN y está en la estrategia de fortalecer su marca, Navarra le da igual y el Ayuntamiento de Pamplona le da igual; busca que no gobernemos Navarra, que no tengamos la Alcaldía, pero el PP no es alternativa en Navarra al Gobierno foral ni en Pamplona a la Alcaldía”, ha continuado Esparza, quien posteriormente ha asegurado que dentro de grupo parlamentario de Navarra Suma siguen “trabajando con normalidad” con sus socios, con quienes llevan enfrentados desde que el PP reclamase en verano más peso en la coalición, lo que posteriormente llevó a UPN a anunciar su candidatura por separado para las elecciones municipales y forales de mayo.

Tal y como ha apostillado el presidente de los regionalistas, hasta final de legislatura los parlamentarios de UPN, PP y Ciudadanos tendrán libertad para votar de forma independiente en la Cámara foral, cuestión que ha asegurado Esparza, ya se estaba produciendo “de facto”.

Esparza ha afeado el salto al PP de los dos diputados tránsfugas de UPN, Sayas y Adanero, movimiento que ha enmarcado en una intención de los diputados de querer “hacer daño” a su antiguo partido. “Adanero dice que va a seguir siendo diputado, ahí dice lo que le importa Pamplona”, ha remarcado. Se ha mostrado confiado en que UPN logrará la mayoría absoluta en Pamplona en las próximas municipales y ha recordado que el PP por separado en 2015 “no logró ningún concejal”.

Tanto Sayas como Adanero no han descartado afiliarse al PP de Navarra tras haber alcanzado un acuerdo para que la plataforma que crearon tras ser expulsados de UPN se integre en las listas de los populares en los próximos comicios. En febrero de 2022 los dos desobedecieron a su partido y pactaron con Casado el voto en contra a la reforma laboral en un plan para tumbar la reforma laboral, forzar la dimisión de Díaz y hacer caer al Gobierno de coalición.