El uso del euskera disminuye ligeramente en Navarra pero crece entre la población más joven

El uso del euskera en Navarra ha sufrido un ligero descenso de 0,8 puntos con respecto a 2016. Así se desprende del ultimo estudio de 'Soziolinguistika Klusterra' sobre el uso de esta lengua en la comunidad foral, que también apunta un crecimiento del numero de hablantes entre la población más joven, lo que supone “un dato positivo” para la a consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.

El informe refleja que por grupos de edad, los niños de Navarra son los que más usan el euskera, un 8,9%. “Los restantes grupos de edad presentan un uso inferior, un 4,8% en población juvenil, un 5,8% en personas adultas y un 3,2% personas mayores”, ha explicado Ollo. La consejera ha afirmado que “el uso del euskera en los niños es un dato positivo porque puede considerarse señal de recuperación social del euskera”. También, ha mostrado su preocupación por el porcentaje de uso entre los jóvenes: “El dato negativo es el uso de la población juvenil, grupo en el que el conocimiento y el uso tienen una distorsión mayor”.

Por otro lado el estudio detalla que el 5,9% de las conversaciones en las calles de Navarra son en euskera, mientras el 91%, en castellano. En la capital, ese porcentaje disminuye hasta el 2,7%, donde el 94% de las conversaciones son en castellano. Pese a la caída de 0,8 puntos, en el conjunto de Navarra, respecto al ultimo estudio realizado en 2016, Ana Ollo, ha afirmado que “desde 1989 el uso del euskera en Navarra no ha variado de forma significativa”.

La consejera ha precisado que “el conocimiento y el uso social de las lenguas son fenómenos diferentes y no son asimilables” y ha explicado que mientras el 14% de la población navarra conoce el euskera, es un 5,9% el que lo usa. “Los vascohablantes son todos al menos bilingües por lo que pueden elegir en qué lengua comunicarse, pero el uso del euskera exige que el interlocutor también sea vascohablante”, ha explicado. “En un contexto social plurilingüe el conocimiento no determina el uso de las lenguas. El uso de las lenguas no es un fenómeno individual como sí lo es el conocimiento”, ha afirmado. En resumen, Ana Ollo ha valorado positivamente que “el euskera haya mantenido su presencia en las calles de Navarra durante 30 años”.

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, ha preguntado, “¿Por qué los vascohablantes no emplean más la lengua?”. “La sensación que tengo es que eso sucede porque a través del modelo D se obtiene un nivel que no es suficientemente bueno para poder intervenir con facilidad en las conversaciones”, indica Iriarte. La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha afirmado que de la tendencia que reflejan estos estudios “se deduce que las políticas públicas están siendo positivas en el mantenimiento del euskera en la calle”. La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que “una de las conclusiones principales del informe es que en un contexto de envejecimiento de la sociedad, el uso del euskera se rejuvenece y lo hace en un contexto de más dificultad, más urbano”. La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha explicado que ve “algunos elementos preocupantes” en los resultados del informe, si bien ha dicho que “hay algunas vías para la esperanza”.