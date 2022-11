Geroa Bai marca distancias con Chivite, a quien acusa de tener “miedo” a defender el autogobierno de Navarra

Geroa Bai ha querido marcar distancias con su socio del Gobierno, el PSN de María Chivite, y ha sacado a relucir los desacuerdos que han protagonizado los dos principales socios del Ejecutivo foral a lo largo de la legislatura. En su turno de palabra en el debate sobre el estado de la Comunidad, la expresidenta Barkos ha lamentado el “miedo” de Chivite a defender el autogobierno de la comunidad foral y a enfrentarse “a los fantasmas creados por UPN” en relación al decreto del euskera. “No entiendo su miedo a defender con normalidad y con firmeza a una parte de Navarra, la Navarra euskaldun”. Por otro lado ha puesto en valor la “convicción” de Geroa Bai de apostar “desde el principio por este gobierno de coalición”.

La portavoz de la coalición de Geroa Socialverdes y PNV haciendo un repaso a las consecuencias que la COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia han provocado en la comunidad foral. En su opinión, el balance ha sido “positivo” si bien ha resaltado que hay que “recomponer muchos de los daños de la crisis derivada de estos hechos” en las personas, las estructuras sanitarias, la industria y la economía. A la vez que ha advertido de que el “riesgo cierto de recentralización y los ataques al autogobierno se multiplican en tiempos de crisis”.

Acto seguido ha reclamado a su socio que tenga como objetivo político “prioritario” la reducción de las listas de espera en Sanidad, que a su juicio, son “inaceptables”. Por ello, ha abogado por acompañar las medidas económicas en este sentido por una “preocupación permanente” del Ejecutivo junto con el trabajo con los profesionales sanitarios. Ha indicado que “apoyarse en la pandemia para justificarlo no es razonable ni positivo” y ha apostado por un “abordaje coordinado e integral” con medidas a “corto y medio plazo”. Igualmente, ha opinado que la inversión anunciada por el Estado en Atención Primaria “será un impulso pero no va a ser la solución” porque “con dinero no se pueden improvisar profesionales que no existen por errores del pasado” que ha atribuido a gobiernos del PP y UPN. Y ha propuesto contrataciones en las especialidades “más deficitarias” o un plan de oferta laboral para los MIR cuando acaben su periodo formativo.

Barkos también ha urgido a Chivite a “recuperar” la transferencia de las competencias de Tráfico y Seguridad vial, acordada ya con el Ejecutivo de Sánchez en 2020, pero que acumula numerosos retrasos por las diferencias con el Estado. También ha considerado “inaceptable” el no desarrollo de la Ley de Policías. En este sentido, ha criticado el “sainete” al no incluir el Estado la habilitación necesaria en los Presupuestos Generales y quede pendiente de una enmienda de otros partidos.