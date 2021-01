La hostelería dice que el cierre de interiores es "un golpe tremendo" pero ve un "alivio" el nuevo paquete de ayudas

La presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN), Ana Beriáin, ha afirmado que la decisión del Gobierno foral de cerrar el interior de los locales de hostelería para tratar de frenar el avance de la COVID-19 es "un golpe tremendo", pero ha calificado como un "alivio" el nuevo paquete de ayudas de diez millones de euros que el Ejecutivo foral ha anunciado para el mes de febrero.

Ana Beriáin ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el cierre de los interiores es "un nuevo mazazo, es un golpe tremendo tener que volver a cerrar, porque estábamos con el 30% de aforo y volvemos a dar un paso atrás".

No obstante, ha valorado el anuncio de ayudas al sector que ha hecho el Ejecutivo, destacando además que será "en breve". "La verdad es que es un alivio en cierta medida. Confiamos en la honestidad del Gobierno y que tal y como ha dicho la consejera de Economía y Hacienda se puedan solventar errores de la anterior convocatoria y las ayudas no lleguen solo al 56% del sector, sino a todo el sector", ha afirmado.

Por otro lado, Ana Beriáin ha defendido que el sector de la hostelería "no es más peligroso que otros" en lo que se refiere a la transmisión de la COVID-19. "Seguimos defendiendo que el sector no es contaminante, es una actividad relacionada claramente con el ámbito de las personas, pero hay otras actividades que también lo son y no se están cerrando. La hostelería no es más peligrosa que otras", ha dicho.

Así, ha sostenido que "en Cantabria la hostelería sigue cerrada y no consiguen controlar la curva de contagios". Además, ha valorado "positivamente" que se tomen medidas en el espacio privado, que queda limitado a la unidad convivencial, y ha señalado que "el 80% de los contagios es en el ámbito familiar".

En todo caso, Ana Beriáin ha señalado que "si tenemos que pagar los platos rotos y políticamente es correcto cerrar la hostelería, eso tiene que ir acompañado de indemnizaciones, porque si no sería injusto".

La presidenta de AEHN ha explicado que antes de que tuviera lugar la rueda de prensa del Gobierno de Navarra para anunciar las nuevas medidas ha hablado con el director general de Salud del Ejecutivo, quien le ha comunicado la restricción que afecta a la hostelería, si bien ha explicado que el Gobierno no ha tratado por el momento con el sector el nuevo paquete de ayudas. Además, Ana Beriáin ha anticipado que muchos locales cerrarán incluso sus terrazas, ya que "no les compensa abrir".

Por otro lado, Beriáin ha sido muy crítica con Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al que ha acusado de "criminalizar" al sector.