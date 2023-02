Una manifestación en Pamplona rechaza el “recorte” de 40.000 euros al servicio para personas LGTBIQ+ Kattalingune

Cientos de personas, alrededor de 600 según la Delegación del Gobierno, han participado este sábado en una manifestación en Pamplona para rechazar el “recorte” del servicio LGTBIQ+ de Navarra, Kattalingune, del que ha responsabilizado a PSN y Podemos. La movilización, convocada por el colectivo LGTBIQ+ de Navarra, ha partido pasadas las 18.00 horas desde la plaza del Castillo de Pamplona precedida por una pancarta con el lema 'Estos recortes son LGTBIQ+fobia', incluyendo los logos de PSN, Podemos y Gobierno de Navarra junto al mensaje 'Responsables'.

Navarra crea una guía para aprender a identificar y saber actuar frente a la LGTBIfobia

Más

A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Murrizketarik ez' (No a los recortes), 'Kattalingune aurrera', 'El orgullo no se vende, el orgullo se defiende' o 'PSN kanpora' (Fuera PSN). También se han visto carteles con mensajes como 'INAI responsable', 'Lo que estáis haciendo es una chapuza' o 'Kattalingune resiste'. La manifestación ha recalado frente a la sede del PSN en el Paseo Sarasate donde se ha realizado una cacerolada con pitidos y gritos de 'PSN kanpora', según informa Europa Press.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la manifestación, Alicia Izal, de la junta directiva de la asociación de colectivos LGTBI, Kattalingorri, ha criticado que el servicio Kattalingune “ha sufrido un recorte muy importante”. Ha explicado que el Parlamento foral “aprobó una partida de 248.000 euros para el año 2023 y el INAI no quiere gastar más de 205.000, es decir, un recorte de 43.000 euros”.

Además, ha criticado que “nos impone que ya no sean siete personas las que trabajan atendiendo oficinas en distintos puntos de Navarra sino que sean solamente cuatro y centralizadas en Pamplona”. “Todo esto lo han hecho sin contar con los colectivos LGTBIQ+ de Navarra asociados en Kattalingorri”, ha afeado. Ha recordado que, desde 2016, el servicio ha sido prestado por Kattalingorri, a la que ahora “quieren apartar de un plumazo” para que sea el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) “quien lo controle”. “Al final es una cuestión de control político”, ha aseverado.

“Se está viendo un retroceso a nivel social”

Frente al argumento de que el recorte se debe al reducido número de atenciones, Izal ha destacado que “la misma María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, desmiente esta información”. Ha recordado que en septiembre de 2021, cuando se inauguró el nuevo local de Kattalingune, “dijo que en el primer semestre de ese año se había atendido a más de 1.200 personas”. No obstante, ha remarcado que “independientemente de los números, se atiende a toda persona que lo necesita, y no es solamente el trabajo de atención de oficina lo que se hace”. Ha puesto en valor el servicio de comunicación que tenía Kattalingune “que funcionaba excelentemente” y ha censurado que “de un plumazo” se ha destituido a la persona encargada de este trabajo “y dicen que, a partir de ahora, el servicio se va a encargar sólo a atender personas en la oficina pero no a hacer toda esa labor de prevención, de divulgación, de visibilidad, que es lo que más necesitamos”.

Izal ha destacado que “es la sociedad la que nos agrede, no es el Gobierno” y “es en la sociedad donde hay que hacer el trabajo de prevención, no centralizado en Pamplona”. “Es cierto que Pamplona y Comarca es la mitad de Navarra, pero queda la otra mitad que está en los pueblos”, ha resaltado. Preguntada sobre las consecuencias que puede tener este “recorte” del servicio, ha contestado que “estamos un poco preocupadas las personas que militamos en la comunidad LGTBIQ+ porque ya estamos viendo a nivel social cierto retroceso en cuanto a la integración social de la comunidad LGTBIQ+”. “Sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo palizas, ahora estamos hablando de dos persona que en Barcelona se suicidan por el bullying que le están haciendo porque una de ellas dice que es un chico pero le tratan en femenino”, ha lamentado. “Lo estamos necesitando más que nunca el servicio de Kattalingune”, ha concluido.