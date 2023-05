María Chivite, presidenta de Navarra y candidata del PSN: “No vamos a hacer un gobierno con EH Bildu”

“Aquí es todo corporativo”, bromea María Chivite (Cintruénigo, 1978). Presidenta de Navarra desde 2019, la candidata del PSN recibe a elDiario.es no en la sede del Gobierno sino en la de su partido. Los posavasos para el agua son del partido. El bolígrafo es del partido. Hasta los folios donde Chivite realiza un bosquejo de cómo quiere la conexión del AVE tienen los logos. Hay también una bandera socialista, pósteres, papeletas y hasta una figurilla regalada por las Juventudes Socialistas de Navarra. De joven tenía un póster de José Luis Rodríguez Zapatero en la habitación. Aunque apenas distan unos metros entre sí, la secretaria general socialista aquí es “María” y no “presidenta”. Pero Chivite, que ha estado haciendo números y maneja una panoplia de encuestas, se presenta a las elecciones forales con la aspiración de reforzar la posición del PSN en las urnas y la de reeditar el Gobierno progresista para volver a ser “presidenta”. Se ve con más experiencia y conocimiento de los engranajes de la Administración ahora. La división de UPN le hace abrigar la esperanza de ser, incluso, primera fuerza en la comunidad foral. El partido busca también mejorar su posición en Pamplona, la capital, con un cambio de caras en la candidatura, ahora encabezada por Elma Saiz.

Díaz aplaude la confluencia de la izquierda en Navarra y carga contra el "transfuguismo" del PP, que "es corrupción"

Más

Insiste en que no cabe EH Bildu en su coalición progresista, aunque no renuncia a repetir los acuerdos externos como los de los últimos cuatro años. Teme que Navarra deje de ser una excepción e irrumpa la ultraderecha de Vox, aunque para evitarlo anima a la participación. Afirma también que dos tercios de los avances en el autogobierno navarro han venido con Ejecutivos socialistas en Madrid y en Pamplona y lanza una promesa: habrá trenes AVE circulando en Navarra en 2027.

Le hemos leído un tuit este fin de semana en el que decía que el PSN es la primera fuerza en todas las encuestas. Sin embargo, todas ellas, después de la cocina, apuntan a una victoria de UPN.

Yo el tuit que he puesto es de los datos objetivos, de la intención directa de voto en todas las encuestas que se han publicado con ficha técnica. No he dicho nada que no digan las seis últimas encuestas publicadas: en intención directa de voto el PSN es la primera fuerza. Por lo tanto, lo que digo es que es posible que seamos primera fuerza.

No negará que es la ruptura de Navarra Suma la que posibilita esta opción.

No sólo eso, nosotros vamos a subir en escaños. Estoy segura de ello.

¿Qué lectura hace de que en Navarra la derecha se divida y la izquierda se una?

Lo que veo es que no hay una alternativa al Gobierno actual. En la derecha no hay proyecto, no hay liderazgo y, efectivamente, que se hayan dividido es un escenario que puede ser favorable. Del lado de la izquierda, que estos partidos hayan decidido ir juntos después de que en 2019 se quedaran fuera de muchos ayuntamientos por ir separados creo que es beneficioso para el conjunto de la izquierda.

¿Teme que Navarra deje de ser una excepción e irrumpa también la ultraderecha de Vox en el Parlamento?

Yo hago un llamamiento a la participación masiva. Cuanta más participación haya, menos posibilidades tiene Vox de entrar en nuestro Parlamento. Es verdad que hay muchas encuestas que apuntan a que va a entrar, pero como digo, va a depender de la participación. Es una cuestión de discursos de odio, de confrontación y poco constructivos que creo que no benefician a la convivencia necesaria en nuestra comunidad.

¿Es UPN un potencial aliado otra vez ahora que se ha separado del PP o su apuesta sigue siendo la de reeditar el actual Gobierno?

Hago una muy buena valoración de cómo ha funcionado el Gobierno en esta legislatura y quiero seguir liderando un Gobierno progresista, aunque con más peso del PSN porque haya tenido un mayor apoyo ciudadano.

Sí o sí esa fórmula pasa, de nuevo, por el apoyo externo de EH Bildu…

O no. Eso ya lo dirán los resultados electorales el próximo domingo. En todo caso, lo que el PSN deja muy claro es que nosotros no vamos a hacer una fórmula de gobierno con EH Bildu.

Cuanta más participación haya, menos posibilidades tiene Vox de entrar en nuestro Parlamento

Hace unos meses en una entrevista con este periódico señalaba que para entrar en un Gobierno con el PSN a EH Bildu todavía le quedaba un recorrido en materia de condena del terrorismo de ETA. ¿Qué hayan incluido a exterroristas en sus listas supone dar pasos hacia atrás en ese recorrido?

Me reafirma en esa posición. Ellos se comprometieron a mitigar el dolor de las víctimas y lo que han hecho es todo lo contrario.

¿Ha habido trabajo de cocina del PSOE para que EH Bildu haya retirado a estos candidatos?

Por nuestra parte, no.

Supongo que será consciente de que estas elecciones servirán para ver si la sociedad navarra comparte los acuerdos que se han cerrado esta legislatura con EH Bildu.

Entiendo que sí. Si el PSN con la línea de trabajo, de Gobierno y de acuerdos que ha llevado, tiene el aval de la ciudadanía y mejora sus resultados es porque le parece bien que se dialogue y que se llegue a acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía de Navarra.

¿En el PSOE los han entendido?

Yo hablo por el Partido Socialista de Navarra.

Emiliano García Page o Javier Lambán han pedido que no se acuerde más con EH Bildu.

Yo entiendo que su contexto no es nuestro contexto. Son presidentes autonómicos que no tienen el contexto ni social ni político que tenemos aquí. Yo respeto su contexto, pero no es el mío. Es que [EH] Bildu no se presenta en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, su contexto social y político no es el mío.

¿Que a final de año haya unas elecciones generales puede afectar a la negociación de un Gobierno? ¿Pedro Sánchez dejaría que usted fuera investida con el apoyo de EH Bildu?

Ya fue así en el año 2019.

En Geroa Bai critican que ha faltado ambición por parte del PSN a la hora de defender intereses de Navarra cuando chocaban con los de La Moncloa o Ferraz. ¿Ha sido buen socio?

Sí, mi valoración es positiva más allá de algunos discursos… No sé en qué ejemplo concretan ese discurso.

EH Bildu no se presenta en Castilla-La Mancha. No es el mismo contexto

En la actualización del Convenio Económico con el Estado, por ejemplo.

Ha sido una magnífica negociación de convenio. Y, por cierto, apoyada por Geroa Bai. Esta legislatura hemos avanzado en autogobierno como no se había avanzado en los veinte años anteriores. De las 63 transferencias que ha habido en la historia de Navarra, dos de cada tres se han hecho con Gobiernos socialistas en España y en Navarra. El Partido Socialista defiende y hace avanzar el autogobierno en Navarra y, desde luego, respetado en las negociaciones con el Gobierno de España, también liderado por el Partido Socialista. Por lo tanto, esos discursos no se concretan en ningún hecho.

La actualización del Convenio se aprobó en el Parlamento con los votos de Navarra Suma. Geroa Bai no la apoyó argumentando que el Parlamento perdía poder de decisión sobre el índice de imputación.

Hicieron una crítica a algo que siempre ha sido así, y que cuando ellos lo negociaron también lo hicieron así. Pero en todo caso, más allá de cuestiones puntuales, hago una muy buena valoración de cómo ha funcionado el Gobierno.

¿Cómo cambiaría el escenario de la negociación de un gobierno si EH Bildu supera a Geroa Bai en las elecciones?

Yo tengo muy claro con quién quiero formar Gobierno y con quién no, independientemente de la posición. También lo hicimos con Podemos y con Izquierda-Ezkerra en 2019, aunque eran las últimas fuerzas políticas del arco parlamentario. Sabemos con quién queremos construir un Gobierno.

¿La gobernabilidad de Navarra dependerá de lo que suceda en el Ayuntamiento de Pamplona?

Dependerá de las posiciones políticas que tengan las personas con las que pretendo negociar y liderar un nuevo Gobierno.

EH Bildu ha dicho públicamente que les va a reclamar correspondencia por sus acuerdos en Navarra…

El PSN se presenta a la Alcaldía de Pamplona y no se presenta para dársela a nadie, ni a Cristina Ibarrola ni a Joseba Asiron. Lo que fue posible en Navarra en 2019, cuando nadie pensaba que iba a ser posible y conseguimos la presidencia del Gobierno, puede serlo también en Pamplona. Podemos conseguir la Alcaldía de Pamplona.

Si EH Bildu primera fuerza, ¿facilitarían la investidura de Joseba Asiron como hicieron con Enrique Maya en 2019?

Nosotros nos presentamos para liderar el Ayuntamiento de Pamplona.

Se empieza a hablar del precedente del año 1979, cuando el Partido Socialista lideró el Ayuntamiento de Pamplona con Julián Balduz sin ser la primera fuerza y con el apoyo de HB, que había tenido más votos. ¿Podría darse este escenario?

El escenario de Pamplona es muy abierto, hay tres alternativas que puede elegir la ciudadanía. Ya vimos cómo gobernó EH Bildu, cómo Enrique Maya se ha dedicado a deshacer lo que hizo el anterior Gobierno municipal y creo que hay una tercera alternativa, que es copiar lo que ha sido bueno en el Gobierno de Navarra, hacer política desde la centralidad llegando a acuerdos. Y esto es lo que significa la candidatura de Elma Saiz. Vamos a ver lo que opinan los ciudadanos este domingo.

¿Es la segunda la última legislatura de María Chivite?

Todavía no la hemos empezado... [Risas]. Me parece que es precipitado hacer esa pregunta en este momento. Yo estoy con fuerza, con ánimos, con muchísima experiencia. Hay cosas que ahora tengo mucho más claras de organización y gestión. Cosas que cuando llegas no tienes. Voy a afrontar la próxima legislatura con fortaleza y cuando termine ya veré lo que hago. No me pongo límites.

¿María Chivite tiene aspiraciones políticas más allá del Gobierno de Navarra?

Yo estoy centrada en Navarra.

¿Va a utilizar más el euskera en esta segunda legislatura?

Ya lo voy introduciendo poco a poco en mi discurso, sobre todo las intervenciones que son más oficiales, en las más importantes. Pero sí, tengo que seguir avanzando en ese camino.

La semana pasada salió un cartel en la Ribera del PSN en ocho idiomas y no estaba incluido el que es cooficial en parte de Navarra, el euskera. ¿No cabía?

Era un cartel para hacer un llamamiento al voto extranjero, por eso estaba en tantos idiomas. No considero que los euskaldunes de Navarra sean extranjeros.

El PSN ha sacado esta legislatura de su programa su apoyo a la conexión de AVE con Euskadi por Ezkio/Itsaso. ¿Por qué?

Nosotros en la legislatura pasada llevábamos en el programa electoral una línea muy clara. Ahora bien, es una decisión que hay que tomar sobre una inversión de miles de millones de euros, si la conexión se hará por Ezkio[/Itsaso] o por Vitoria. Y antes de tomar esa decisión, que será política, yo quiero tener todos los informes técnicos encima de la mesa. Que los técnicos nos digan cómo está el monte Aralar. En base a esos estudios técnicos se tomará la decisión, que tiene que ser consensuada a tres partes: País Vasco, Navarra y Gobierno de España. Tomemos una decisión solvente, porque una vez que te pones a hacer un túnel ya no hay marcha atrás y son muchos kilómetros de doble túnel, uno de ida y otro de vuelta. Yo no me quiero encontrar con los problemas que se ha encontrado Pajares haciendo ese túnel. Ha habido muchísimos problemas. También los problemas que hemos tenido nosotros con los túneles de Belate, que se nos inundan. Para eso se están haciendo esos estudios. Cuando los tengamos, tomaremos la decisión. Es que son 3.000 millones de euros...

Voy a afrontar la próxima legislatura con fortaleza y cuando termine ya veré lo que hago, no me pongo límites

El PSE-EE en Vitoria y en Álava defiende la línea Vitoria-Pamplona.

En Navarra, no. El PSN está esperando a esos informes para tomar una decisión. Si hubiéramos tomado una decisión, estaría en el programa. Pero, como no la hemos tomado porque estamos esperando esos informes, lo oportuno es esperar.

¿La opción de Vitoria dejaría a Pamplona fuera de la conexión con Francia como critican UPN y Geroa Bai?

Para nada. No la saca porque estamos en la conexión de los dos grandes corredores. No habría riesgo. Además, nos mejora la conexión con el resto de España por la parte norte.

Da la sensación de que el PSN está virando poco a poco hacia apostar por la conexión por Vitoria.

Si lo tuviéramos claro, estaría en el programa electoral, insisto. No, las decisiones de algo de semejante envergadura hay que tomarlas con solvencia.

¿La decisión final se tomará únicamente por lo que digan esos estudios técnicos o también se tendrá en cuenta el coste y el tiempo que llevan las obras?

Hay que poner muchas cosas encima de la mesa. Es informe es importante, sobre todo para ver lo que te vas a encontrar si te metes a hacer un túnel. Pero también hay que valorar el impacto medioambiental, el tiempo de recorrido o el tiempo de ejecución de la obra. Son muchas cosas y luego tiene que haber un acuerdo a tres partes.

¿Se atreve a dar una fecha para la llegada a Navarra del primer AVE?

El primer tramo de alta velocidad estará en funcionamiento al terminar la legislatura que viene. El tramo Castejón-Campanas.

¿Y a Pamplona?

No lo sé. Antes de terminar la próxima legislatura nos podremos montar en el AVE, al menos en un tramo.

¿2027?

Vale...

¿No le resulta contradictorio pedir en Bruselas una moratoria para los vehículos de combustión?

Navarra es una comunidad cumplidora. De hecho, somos la comunidad que más avanzados vamos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queremos seguir siendo una comunidad cumplidora y para eso nuestra industria necesita tiempo. Sin esta moratoria puede ocurrir que algunas de nuestras empresas cierren, porque la gran empresa de automoción puede aguantar, pero el resto de las empresas auxiliares estarían en verdadero riesgo. Por lo tanto, no pedimos no cumplir con la Euro 7, pedimos una moratoria de 18 meses para cumplir. Ya tenemos el proyecto del vehículo eléctrico en Navarra, que será una realidad en el inicio del 2026, pero necesitamos que el descenso de la fabricación de los vehículos de combustión vaya acompañado de todo el despliegue de lo eléctrico, y ahí hay un plazo de 18 meses que necesitamos salvar para salvar el empleo.

¿Cuál es el futuro de todas estas empresas proveedoras de Volkswagen con la llegada del vehículo eléctrico?

Volkswagen está haciendo toda la adjudicación de sus proveedores, que terminará en unos cinco meses. Hay proveedores de Navarra que ya han ido cerrando contratos para este nuevo modelo de vehículo eléctrico. Por ahora va bien y esperemos que el proceso termine bien y que nos garantice el empleo en el parque de proveedores. Las empresas navarras están muy bien posicionadas porque trabajan muy bien y son competitivas.

¿Le preocupa que Yesa y el resto de los embalses de Navarra estén en niveles de verano y que haya agricultores que estén cambiando sus cultivos?

Éstas son algunas de las consecuencias del cambio climático. Sequías y lluvias torrenciales es lo que se está produciendo en Navarra y en el conjunto del país. El nivel de los embalses me preocupa y eso desde el Partido Socialista proponemos hacer un estudio de los recursos hídricos y de qué necesidades futuras vamos a tener para ver qué actuaciones vamos a tener que tomar de aquí a un medio plazo. Más allá de la implementación de la segunda fase del Canal de Navarra, de seguir con la ampliación de la primera, de seguir modernizando nuestros regadíos para utilizar el agua de una manera más eficaz y eficiente, vamos a ver si vamos a necesitar algo más. Yo creo que ese estudio hay que hacerlo.