María Solana, candidata de Geroa Bai al Congreso: “El PNV no es un partido residual, es tan navarro como UPN”

María Solana (Pamplona, 1975) es la cabeza de lista de Geroa Bai (PNV, Socialverdes e independientes) al Congreso de los Diputados, donde la coalición no obtiene representación desde 2011 con Uxue Barkos, de quien precisamente Solana era jefa de prensa. Recibe a elDiario.es en la sede de la formación en Pamplona convencida de que con los resultados que obtuvieron en mayo en las elecciones forales podrán disputarle el último escaño en juego en Navarra al PP de Sergio Sayas o a UPN.

En paralelo, como miembro de la comisión negociadora de Geroa Bai para la conformación del Gobierno de Navarra, reclama al PSN de María Chivite que aclare cuál es el papel que quiere que tenga la coalición dentro del futuro Ejecutivo foral.

La última vez que Geroa Bai obtuvo representación en el Congreso fue en 2011 con Uxue Barkos. ¿Depende en exceso Geroa Bai de su cara más reconocible?

No sé si responde a eso. Geroa Bai tiene un respaldo ciudadano y lo debe tener la marca, es en lo que hemos estado trabajando. Uxue Barkos es Geroa Bai de alguna manera y Geroa Bai en buena parte es Uxue Barkos, y está bien que se identifique. Uxue Barkos hizo un papel muy significativo en el Congreso de los Diputados, dejó su escaño para ser presidenta del Gobierno de Navarra y lo consiguió. Uxue Barkos indudablemente el tirón que tiene, pero de lo que no cabe duda es que es de Geroa Bai.

¿Hay voto dual en Geroa Bai? Vemos como en las generales y en las municipales obtienen menos votos que en las forales.

Sí, se vota distinto. El electorado de Geroa Bai es crítico y con un perfil exigente que tiene una visión de la política muy concreta. Nuestro reto es que esas personas que han votado a Geroa Bai en las forales entiendan que lo que es bueno para Navarra también es bueno para defender a Navarra en Madrid.

¿Por qué cree que alguien que vota a Geroa Bai en las forales vota luego a EH Bildu en las generales?

No sé si hay ese trasvase. EH Bildu ha tenido un número de votos que le ha situado en el Parlamento como tercera fuerza y entiendo que se corresponde bastante con el número de votos que podría obtener en unos comicios como estos. Es verdad que el electorado de EH Bildu sí lee esa parte como nosotras queremos que lo lea el nuestro, entendiendo que EH Bildu es la formación que les puede representar mejor en todo caso y en todo lugar. Es nuestra aspiración que entiendan que Geroa Bai les puede representar mejor en todo caso y en todo lugar.

En las elecciones del 28 M EH Bildu superó por primera vez a Geroa Bai. ¿Qué valoración hace?

Nosotras hacemos una valoración sobre nuestros resultados, no sobre los resultados del resto. Obtuvimos menos votos que en 2019 donde veníamos de gobernar y aún así sacamos más votos que en 2015. Ha habido una parte del electorado de Geroa Bai que se ha ido a otras formaciones, como puede ser a EH Bildu, pero es una parte pequeña. La mayor parte de ese voto que hemos perdido no se ha trasvasado, se ha quedado en casa. Trataremos de atraer de nuevo a esos votantes conociendo los motivos que le han llevado a quedarse en casa. Tenemos la sensación de que tiene que ver con que hayamos participado en el Gobierno de María Chivite y lo que le ha devuelto a nuestro electorado, o no le ha devuelto más bien, ese Gobierno. Por eso es importante para nosotras no tener otros cuatro años de legislatura de incumplimientos, de decisiones unilaterales y de no respetar lo que es un gobierno de coalición.

En el Gobierno de Uxue Barkos EH Bildu fue socio de Geroa Bai y en el de la pasada legislatura, en el que también estaba Geroa Bai, fue el socio presupuestario. ¿Está cómoda Geroa Bai con EH Bildu?

Sí, no tiene ninguna dificultad. Es la tercera formación del Parlamento de Navarra y es un agente imprescindible si se quiere hacer un gobierno plural que represente a la mayoría progresista que tiene Navarra. No entendemos el veto a una formación como EH Bildu y no podemos entender que alguien quiera hacer valer ese veto en una institución como es el Ayuntamiento de Pamplona cuando lleva cuatro años aprobando presupuestos con esa formación.

¿Cómo ven sus compañeros del PNV en Euskadi esta relación?

Euskadi es Euskadi y Navarra es Navarra. Lo ven desde la óptica que se tiene que ver. Es decir, leyendo cada cosa donde corresponde y en el contexto que corresponde. También allí gobiernan con el PSE-EE y no les sucede lo que a nosotras aquí con PSN. Son distintas relaciones, es distinta realidad y son distintas instituciones. Allí la relación con EH Bildu es una y aquí es diferente, también el mapa político es distinto.

En los últimos años se ha percibido cierta pugna entre el PNV y EH Bildu por quien lograba mayores réditos para Euskadi y Navarra con el Gobierno de Sánchez.

Yo he visto que EH Bildu, las formaciones y personas que lo integran, consideraban hasta hace no tanto tiempo que no había que ir a Madrid a nada y que ir a negociar a Madrid para traer lo que correspondiera era un error y ahora lo reivindican como si el camino a Madrid lo hubieran abierto ellos. Por lo demás, han ido a hacer lo que lleva haciendo EAJ-PNV mucho tiempo y lo han hecho muy bien. Pero habrá que esperar un tiempo para valorar, de momento hay logros de EH Bildu para Navarra que no se han traducido en nada en concreto. No solo es llegar y vender el logro, sino que el logro tiene que tomar forma y ser útil.

En una campaña que se ha polarizado mucho entre Sánchez y Feijóo, ¿cómo puede hacerse hueco Geroa Bai?

Ese es un riesgo alto y por eso nos cuesta tanto. Las campañas estatales ya duran cuatro años, lo mismo que la propia legislatura y con unos medios y con un alcance que es imposible de combatir. Yo suelo decir que la ventaja que tenemos es que somos un territorio extenso en terreno, pero reducido en población y, que, con un esfuerzo grande, el boca a boca puede hacer mucho. Nuestro conocimiento de la Navarra real seguramente es mayor que el de los grandes partidos estatales porque hemos trabajado mucho sobre el terreno y trabajaremos por Navarra respetando la especificidad del territorio mucho más que aquellos que van a incluirse en grupos parlamentarios en el Congreso como el PP, el PSOE o, incluso EH Bildu al integrarse con el resto de los representantes de la Comunidad Autónoma Vasca. UPN lo entendió, aunque le costó, y siguió los pasos de Uxue Barkos al Grupo Mixto. Y no le ha ido nada mal.

Le hemos escuchado decir que usted le puede arrebatar el escaño a Sergio Sayas. ¿Cuáles son sus cálculos?

Aplicando los resultados de mayo al sistema electoral que tenemos creemos que el quinto escaño puede caer de nuestro lado y creemos que lo competiríamos con el PP. Es verdad que las encuestas que se han conocido dicen que los escaños van a caer del lado del PP y no de UPN. A mí me cuesta creer, pero si se lo tengo que pelear a Alberto Catalán, tampoco tengo problema. La cuestión es frenar a la derecha, que para nosotras es una de las motivaciones primeras de presentarnos a estas elecciones.

¿Qué peso tiene el PNV dentro de Geroa Bai?

Acabamos de reeditar la comisión permanente, algo que nos ha costado porque ha habido un cambio importante dentro de la coalición y es que una serie de independientes se han organizado y han formado Geroa Socialverdes, un nuevo partido, y por tanto ha habido que reeditar la coalición con ese nuevo agente. Ahora mismo, la comisión permanente la forman diez personas, de las que cuatro son del PNV, cuatro de Geroa Socialverdes y dos de Atarrabia Taldea.

En una entrevista con este periódico Aitor Esteban señalaba que a veces se niega la presencia “importante” que tiene el PNV en Navarra cuando se dice que negocia en Madrid en nombre de Navarra. Usted también es de ese partido. ¿Comparte esa reflexión?

Es que es una estupidez. El PNV lleva en Navarra desde 1910, es un partido infinitamente anterior y mucho más longevo que UPN, que todos sabemos cuándo se crea, cómo se crea y con qué intereses. A la gente le interesa hacer ver que el PNV es un partido residual en Navarra, pero es tan navarro como UPN y que tiene absoluta libertad para hacer lo que considere oportuno en Navarra. Por lo tanto, que un diputado como Aitor Esteban, que también es parte del PNV, trabaje por Navarra nunca se podría considerar una injerencia.

¿Cómo vivió el proceso de conformación del partido Geroa Socialverdes? Denunciaron que se estaban apropiando del nombre de la coalición. ¿La salud de la coalición es buena?

Dijimos que no nos parecía oportuno porque podía llevar a confusión y a error. Es una familia de creación más o menos reciente, pero ya con una trayectoria política notable y con un peso político en la historia política de Navarra que ya está afianzado más allá de lo que pase en adelante. Seguramente quisieran algunos tener la buena salud de coalición que tenemos en Geroa Bai, invertimos mucho tiempo en sanar cuestiones y en hacer un encuentro robusto para evitar que haya problemas.

¿Geroa Bai es una fórmula para no poner en riesgo el grupo propio del PNV en el Congreso? Se lo digo porque es necesario tener 15 diputados o 5 con al menos un 15% de voto en todas las circunscripciones.

No. No es parte del planteamiento y no casa con nuestra manera de hacer política, ya no solo mirando a Madrid, sino también a Navarra, que es lo que nos mueve en primer término. El PNV en Navarra, primero en Nafarroa Bai, y después en Geroa Bai, ha dado clara muestra de que no son esos los cálculos que le mueven en el día a día.

¿Por qué Ortuzar o Esteban no hacen campaña en Navarra?

Porque Geroa Bai es una coalición de varios partidos, entre los que el PNV está representado por personas como Unai Hualde, que es el presidente del Napar Buru Batzar además del presidente del Parlamento, o por mí misma o por mis otros compañeros y compañeras. Me sorprende que Arnaldo Otegi sea quien hable de lo que va a ocurrir en el Gobierno de Navarra teniendo como tiene portavoces absolutamente solventes y territoriales que lo podrían hacer seguramente con más rigor, porque algunas veces patina. Igual que no tengo la necesidad de que venga Ortuzar a hablar de lo que va a hacer el PNV aquí, no entiendo bien que sea Otegi quien salga a decir lo que se va a hacer. Esto siempre desde el respeto absoluto a cada formación, cada cual es muy libre de organizarse como quiere. Pero no es nuestra manera de hacer política.

En paralelo a la campaña hay unas negociaciones para la conformación del Gobierno de Navarra. ¿Cómo avanzan?

Hemos retomado las negociaciones tras el parón por Sanfermines y todavía queda mucho camino por recorrer.

Hemos visto tensión con el PSN en las primeras reuniones. ¿Se ha solventado o sigue habiendo ese clima de desconfianza del que hablaba Geroa Bai?

Solventado no está. Lo que nos llevó a exigir al Partido Socialista que cumpliera el compromiso que tenía con Geroa Bai de mantener algunos encuentros bilaterales hasta que pudiéramos clarificar cuál es la visión y el plan del Partido Socialista para el próximo Gobierno no se ha solventado, no nos han respondido y seguimos sin conocer exactamente cuál es el papel que según el Partido Socialista le corresponde en un próximo gobierno tripartito a Geroa Bai. Es algo que tendrá que solventarse más pronto que tarde, digo yo, porque si no, no puede prosperar un acuerdo final.

A la par, vamos negociando los contenidos del programa, ahí sí que con reuniones a tres, entendiendo que es un Gobierno tripartito el que se va a formar y sin perder de vista que vamos a necesitar un apoyo externo. Desde Geroa Bai tenemos claro que queremos que el bloque de investidura sea con EH Bildu, no con una posible abstención de UPN, como desliza cada dos por tres la presidenta en funciones, María Chivite.

¿Qué cargos querían apalabrar antes de sentarse con Contigo/Zurekin y por qué no podían estar ellos delante cuando los reclamaban?

Es al Partido Socialista, concretamente a la presidenta, quien ya ha avanzado que ya tiene una idea de estructura orgánica para el nuevo Gobierno, que será de coalición entre tres partidos y que tendrá que compartirlo, que es lo que le estamos pidiendo. Nosotras le hemos dicho lo que quiere y espera Geroa Bai, porque creemos que es la manera de ayudarle a hacer una propuesta que satisfaga a todas las partes. Y no es qué cargos, Geroa Bai le ha dicho que quiere mantener la misma representación institucional que tiene hoy. Las mismas competencias que tiene hoy en el Gobierno, la presidencia del Parlamento, que ya ha quedado solventada, y el senador autonómico. Si tiene otro plan para Geroa Bai queremos que nos lo comparta para valorar, pero como todavía no lo ha hecho, no podemos valorar.

Geroa Bai también ha denunciado que el PSN ha querido frenar las negociaciones hasta pasado el 23J

No lo dijimos nosotras, quien lo dijo fue María Chivite, que hasta después del 23 no iba a haber un acuerdo de Gobierno.