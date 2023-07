Osasuna podrá disputar la Conference League tras recibir el visto bueno de la UEFA

El Club Atlético Osasuna disputará finalmente la edición 2023-2024 de la Conference League después de que la UEFA haya decidido variar su decisión inicial de finales de junio y considerar ahora que el club fue “víctima” de lo sucedido. La vuelta de Osasuna a la Conference League supone la salida del Athletic Club de Bilbao, que había ocupado su plaza.

“A la vista de las nuevas pruebas aportadas por el club en la defensa de su participación en la competición, la UEFA ha concluido que Osasuna fue víctima de los hechos acontecidos hace casi una década y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecerlos. En consecuencia, la UEFA considera a Osasuna apto para participar en la presente edición de la competición europea”, señaló el conjunto navarro.

La UEFA había denegado la participación de Osasuna en su tercera competición de clubes por una sentencia del Tribunal Supremo que condenó a varios exdirectivos de la entidad 'rojilla' por su implicación en el caso de amaño de un partido ante el Betis en la temporada 2013-14.

“Por otro lado, la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario a Osasuna por acudir a la justicia ordinaria en este proceso, el cual no impedirá la participación del club en la Conference League. El club aceptará la penalización que le imponga la UEFA, ante la cual no presentará recurso, y ha manifestado su compromiso al máximo organismo del fútbol europeo de no elevar a la justicia ordinaria cuestiones del ámbito deportivo”, señala la nota.