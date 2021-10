La Policía investiga las grabaciones para identificar a los autores de los insultos sexuales a las jugadoras del Osasuna B

"Llegaremos hasta el final al 100%. Creemos que no lo podemos tolerar. Que al final sean unos chavales no lo justifica". Así se ha pronunciado el vicepresidente de la S.D. Nueva Montaña, Sergio Hoz, después de que el club haya interpuesto este lunes una denuncia formal en sede policial por los insultos de índole sexual que tuvieron que soportar las jugadoras del Osasuna B Femenino por parte de un grupo de aficionados, durante un partido disputado con el equipo local el pasado sábado en Santander. Los mensajes vejatorios fueron dirigidos más directamente a la 'número 9' del Osasuna, Karolina Sarasua, e incluían frases del tipo "te voy a violar", "vamos a violar a todo tu equipo", "súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo", "se os nota el tanga" o "tu madre me la chupa".

El presidente del club cántabro, Mateo Sainz Costales, ha trasladado a la Policía Nacional las imágenes que captó él mismo al término del encuentro al grupo de cinco jóvenes que se dedicó a vejar al equipo rival. Los hechos también fueron recogidos en el acta por la árbitro Lucía Fernández, que tampoco se libró de los comentarios machistas, al finalizar un partido que ganaron las rojillas 0-5. Según aclara el vicepresidente del club cántabro, el vídeo de 30 minutos fue tomado con el fin de identificar a los autores del incidente. Al parecer, se trata de cinco menores de edad que se ubicaban detrás de la valla y fuera del campo. Según recoge el acta de la árbitro, "al menos uno de ellos portaba un chándal con el escudo del equipo local". No obstante, aclara Hoz, las imágenes no recogen el momento exacto en que realizaron dichos comentarios, sino la zona donde se encontraban. "La Policía tendrá lo que nos pida. Estamos a su disposición para que esto se solucione y para poner cara a quienes hicieron tal barbaridad", defiende.

Con esta acción, Karolina Sarasua asegura a elDiario.es esperar que se aclare lo sucedido, aunque de momento no descarta emprender acciones paralelas ante los mensajes que tuvo que soportar. A su vez, el club rojillo, que ha mostrado su rechazo a los comentarios y ha agradecido la actitud del S.D. Nueva Montaña, defiende que permanecerá a la espera de la identificación de los jóvenes y los avances de la investigación. Después consultará a la familia de Sarasua hasta dónde quiere llegar. "Hay que tener en cuenta que la parte implicada es menor de edad", recalca el vicepresidente del club y presidente de Osasuna B Femenino, César Muniain.

Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes por que no le deseo nadie todo lo que he/hemos vivido hoy. https://t.co/lNnbCLqNR2 — Karolina (@karoliinaa33) 9 de octubre de 2021

En las últimas horas, Sarasua se ha mostrado agradecida por los mensajes de apoyo recibidos, después de que su compañera de equipo, María Blanco, con un mensaje en Twitter compartiera el papel que se hizo viral con más de 36.000 me gusta y 16.000 retuits. "Es lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia", denunciaba Blanco. "Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acaben cuanto antes, porque no le deseo a nadie todo lo hemos vivido", contestó Sarasua con otro tuit.

Apoyo del Gobierno foral y el Ayuntamiento de Pamplona

En las últimas horas se han sucedido los mensajes de apoyo a Karolina Sarasua, también desde el ámbito político. En su cuenta de Twitter, la presidente del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado su "cariño y apoyo" a la jugadora rojilla, "así como la condena más absoluta de lo que sufrió". "Sigamos trabajando para erradicar de raíz el machismo tanto del deporte como del conjunto de la sociedad", concluye.

He transmitido a @karoliinaa33 todo mi cariño y apoyo. Así como la condena más absoluta de lo que sufrió. Sigamos trabajando para erradicar de raíz el machismo tanto del deporte como del conjunto de la sociedad. — María Chivite / ❤️ (@mavichina) 11 de octubre de 2021

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha tildado este lunes de "vergüenza" los insultos recibidos por las jugadoras del equipo navarro. El primer edil ha manifestado además que Sarasua "ha hecho lo que tiene que hacer", a la vez que ha confiado en que sea ahora la Justicia la "que actúe". "Habrá que actuar para que esto no se repita y el que hace estas cosas, que lo pague, esto es una auténtica barbaridad, no se puede tolerar y hay que intervenir con toda la contundencia del mundo", ha afirmado Enrique Maya a preguntas de los medios.