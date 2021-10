Una futbolista del Osasuna B anota todas las vejaciones que sufrió durante un partido: "Te voy a violar"

El partido de fútbol que disputaron este fin de semana el Osasuna Femenino B y el SD Nueva Montaña ha vuelto a mostrar la peor cara del deporte. En la segunda parte del encuentro, que las de Navarra vencieron al equipo local por 0-5, un grupo de hombres se dedicó a lanzar insultos y amenazas a las jugadoras rojillas y a la árbitro. "Te voy a violar”, "vamos a violar a todo tu equipo”, "súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo”, "se os nota el tanga” o "tu madre me la chupa”, fueron algunas de las vejaciones que las jóvenes, algunas de ellas menores, tuvieron que soportar mientras jugaban.

Ante la indignación por estos ataques, la 'número 9' del Osasuna, Karolina Sarasua, decidió anotar todos los insultos que había recibido durante el encuentro. Un papel que compartió a través de las redes sociales la jugadora del primer equipo María Blanco, que denunciaba que es "lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia”. El mensaje se ha hecho viral en twitter y supera ya los 12.500 me gusta y ha sido compartido por los usuarios de esta red social más de 7.000 veces.

Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes por que no le deseo nadie todo lo que he/hemos vivido hoy. https://t.co/lNnbCLqNR2 — Karolina (@karoliinaa33) 9 de octubre de 2021

Sarasua ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas horas. "Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes, porque no le deseo a nadie todo lo hemos vivido”, ha dicho. Un apoyo que también ha llegado por parte de otras compañeras, como la capitana del primer equipo, Mai Garde. "No tenemos ni debemos tolerar más este tipo de actuaciones denigrantes hacia las mujeres”, ha denunciado antes de recordar: "Ayer fue a ti, mañana será a otra”.

Ayer fue a tí, mañana será a otra. 💜 pic.twitter.com/mAElz5iwrW — Mai Garde (@maigarde) 10 de octubre de 2021

Los incidentes machistas también han sido recogido en el acta arbitral. La árbitro Lucía Fernández señaló al final del partido que "durante el desarrollo de la segunda parte” se percató "de la presencia, fuera del recinto, de cinco chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo”, que vestían "al menos uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local”. "Se dirigieron tanto a jugadoras como a mi personalmente con comentarios ofensivos”, escribe.

Fernández también refleja en el acta: "Una vez finalizado el encuentro, la delegada del equipo visitante, junto con la jugadora número 9, doña Karolina Sousa García, me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud los términos con los que se dirigían a nosotras: "te voy a violar”, "vamos a violar a todo tu equipo”, "súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo”, "se os nota el tanga”, "vamos al vestuario y te violo”, "tu madre me la chupa”, "tienes cara de chuparla bien””.

El Club Deportivo Osasuna, por su parte, ha mostrado su "rechazo a los comentarios recibidos” por la jugadora y ha agradecido "el apoyo del SD Nueva Montaña por su ejemplar actitud ante lo sucedido”.

#Osasuna quiere mostrar su rechazo a los comentarios recibidos por una de las jugadoras de #OsasunaFemB en el partido disputado esta tarde.



Asimismo, quiere agradecer el apoyo del @SDNMAH1922 por su ejemplar actitud ante lo sucedido. — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 9 de octubre de 2021