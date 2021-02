El profesorado de Infantil será el primer colectivo docente en vacunarse con las dosis de Astrazeneca en Navarra

El profesorado del ciclo de Infantil será el primer colectivo docente en recibir la vacuna con las dosis de AstraZeneca. Con la llegada de las primeras dosis de esta nueva vacuna a Navarra, el Departamento de Salud ha comenzado a reorganizar el calendario de vacunación, estructurado inicialmente por colectivos de población de mayor riesgo a menor. Ahora, con las dosis de Astrazeneca, que no se pueden suministrar a los mayores de 55 años, tal y como lo ha decidido la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, el Departamento está reelaborando el calendario, que se irá modificando en función de las dosis que se vayan recibiendo de cada vacuna.

El profesorado de Infantil comenzará a ser vacunado en los próximos días, a medida que se vayan recibiendo las dosis, tal y como ha acordado el comité técnico de coordinación COVID-19 para la Educación, un órgano creado el pasado verano compuesto por responsables de los departamentos de Salud, Educación y Universidad para coordinar las acciones que afectan a Educación, quien ha decidido comenzar la administración de la dosis por el profesorado de Infantil.

Fuera de la vacunación quedarán todos aquellos docentes mayores de 55 años o con patologías y vulnerabilidad, que en lugar de ser vacunados con las dosis de AstraZeneca, se les vacunará cuando corresponda a su franja de edad con las dosis de Pfizer o Moderna, para las que no se ha fijado un límite de edad. La razón para dejar fuera de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca a los más mayores es que durante las pruebas no fueron lo suficientemente representativas las muestras de población de esas edades, por lo que no se tienen garantías de que el fármaco sea lo bastante efectivo en ciudadanos de esas franjas de edad.

Salud va a estudiar flexibilizar las actividades de educación física en los colegios

Este mismo comité ha analizado también las solicitudes para revisar los actuales criterios que regulan las actividades de educación física del alumnado, que prohíben el uso de balones u otros elementos materiales de intercambio, así como determinadas actividades de contacto. El Departamento de Salud señaló en la reunión que la transmisión con objetos contaminados es muy residual y, aunque no se prevé modificar el protocolo a corto plazo, indicó que estudiará la petición para flexibilizar las normas que regulan ahora estas actividades deportivas.