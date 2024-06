El PSOE cierra su campaña en Navarra en busca del “voto moderado” para enfrentar a la ultraderecha en Europa

Contra la ultraderecha en general y contra el PP en particular, el PSOE ha cerrado su campaña para las elecciones europeas pidiendo en Navarra el voto “moderado” contra “quienes quieren destruir Europa desde dentro”. En un acto en Ribaforada, algo alejados de Pamplona, donde el PP cerraba su campaña con la presencia del expresidente José María Aznar, la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz han pedido el voto para la candidata navarra del PSN-PSOE al Parlamento Europeo, Elena Sancho.

Chivite, en su discurso ha pedido “contundencia” en las urnas para frenar las políticas de la derecha y la ultraderecha. Según ha criticado, PP y VOX son protagonistas de una competición por ser “antiecológicos”. “Su negación del cambio climático pondrá en jaque miles de empleos en el sector de las energías renovables en la Comunidad Foral”, ha criticado.

“Los socialistas, lo tenemos claro y somos coherentes con nuestras políticas. El PP, en cambio, no tiene proyecto para Europa, o si lo tiene no lo sabe nadie, va adecuando lo que dice a la senda que le va marcando VOX. UPN es mero espectador en estas elecciones, lo que demuestra que en Navarra el único partido que defenderá la Europa Social, de progreso, democrática y una Navarra que siga avanzando es el PSOE”, ha insistido.

No han faltado las palabras de crítica contra Aznar. Sobre su visita de este viernes a Pamplona, Chivite ha ironizado con que “seguro que habla del movimiento vasco de liberación, aunque lo llamará de otra manera”, ha señalado, tras cuestionar cómo explicará lo que él mismo negoció con Puyol y que “ahora niega a Navarra”. “Esta es la hipocresía del PP, que si son ellos los que negocian y acuerdan es por el bien de España y si lo hace el PSOE se rompe España”, ha concluido.

Santos Cerdán también se ha referido a Aznar en su discurso para decir que “seguro que una palabra que no faltará es ETA, aunque es curioso que lo diga el presidente de la mentira”. “Esta misma lógica se aplica en la ausencia de imparcialidad del juez peinado contra Begoña Gómez”: “Es claro que el juez Peinado ha escuchado las palabras de Aznar cuando dijo que el que pueda hacer que haga. Nosotros, los socialistas preferimos votar”, ha señalado.

Tras asegurar que el suyo es “un Gobierno comprometido con los ciudadanos”, Cerdán ha insistido en lo que los españoles se están jugando en Europa y ha lamentado la simbiosis entre el PP y VOX. “O se está con el juego limpio, o se está con el fango de Feijóo. Los socialistas creemos en una Europa fuerte, frente a los que quieren destruirla desde dentro como un caballo de Troya”, ha sentenciado.

“La ultraderecha quiere pensionistas y jóvenes empobrecidos”

Por su parte, Elma Saiz se ha centrado en el perjuicio económico que tendría Europa si fuera gestionada por la ultraderecha. “Sin las políticas socialistas en Europa, sin fondos europeos, sin ERTEs, sin una factura de la luz más barata, sin todo el escudo social levantado con la COVID-19 y la guerra de Ucrania. No da igual quien gobierne”, ha enfatizado Saiz que ha considerado que “las derechas dicen no a todo, no tienen propuestas y su único proyecto es intentar derrocar un gobierno legítimo”.

“La ultraderecha y la derecha quieren unos pensionistas más empobrecidos, unos jóvenes con sueldos míseros, un sistema público más debilitado y un sálvese quien pueda, porque solo quieren salvarse ellos. Los socialistas queremos una España y una Europa de hoy, no una como las de hace 30 años, que es lo que Feijóo y sus socios añoran”, ha destacado.

Por último, la candidata navarra del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Sancho, ha apelado al “voto moderado que no quiere a la ultraderecha en Europa”. “No podemos dejar nuestro futuro en manos de quien quiere destruirlo desde dentro. La derecha y ultraderecha no quieren que a Navarra le vaya bien, solo quieren fango, enfrentamiento y rezar el rosario en Ferraz”, ha concluido.