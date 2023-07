Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE: “A PP y Vox le sobran la mitad de los españoles”

La extensión de la página en la Wikipedia de Santos Cerdán León (Milagro, 1969) es inversamente proporcional a su poder en el PSOE y a su influencia en el círculo más cercano del presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. Cerdán, candidato por su circunscripción, por Navarra, es secretario de Organización en Ferraz y hábil negociador de mil leyes y presupuestos, incluso de Gobiernos como el de Navarra. Después de un carrusel de entrevistas en una campaña que en Navarra –necesariamente– se ha comprimido una semana porque la primera coincidió con las fiestas de San Fermín, Cerdán recibe a elDiario.es en la sede socialista de Pamplona, donde un grupo de trabajadoras ensobra y ensobra papeletas. Una cita de Pablo Iglesias, del fundador del PSOE, preside la estancia donde tiene lugar la conversación. Cerdán toma agua, porque dice que tiene ya la voz ronca en esta recta final hacia el 23J. Es de los pocos políticos en España que llama a la coalición abertzale de la que todo el mundo habla por su nombre real y con todas las letras, EH Bildu. Y, sobre todo, es muy claro en su mensaje: “Vamos a ganar las elecciones”.

Patxi López: "Si PP y Vox pierden las elecciones, ¿asaltarán el Congreso como Trump y Bolsonaro?"

Más

¿Que UPN y PP se presenten por separado por primera vez puede hacer que el PSOE gane las elecciones en Navarra y se lleve dos escaños?

El PSOE va a ganar las elecciones en Navarra. Y también las ganaríamos aunque hubiera una coalición de todos los partidos de derecha aunque, en este caso, sí, van por separado.

Pero en 2019 fue Navarra Suma (coalición de UPN, PP y Ciudadanos) quien obtuvo los dos escaños, el PSN sacó uno.

En las de abril de 2019 nos llevamos también dos escaños. En la repetición electoral perdimos uno, pero en abril fueron dos para Navarra Suma y dos para el partido socialista.

Las encuestas, salvo el CIS, pronostican una victoria general del PP.

Hoy [Narciso] Michavila [presidente de la consultora GAD3] ya ha empezado a recular. Las encuestas en nuestro país están en manos de unos grupos mediáticos que tienen como objetivo terminar con este Gobierno progresista que ha creado impuestos a las grandes fortunas, a la banca y a las eléctricas. Y, a partir de ahí, todo vale para algunos. Las encuestas que hubo, por ejemplo, en Portugal cuando Antonio Costa convocó elecciones decían que la derecha y la ultraderecha iban a gobernar. El resultado final fue una mayoría absoluta del Partido Socialista con cinco o seis puntos más de lo que le daban las encuestas. Por lo tanto, las encuestas, y más éstas que no publican el trabajo de campo, sino que ponen sólo el resultado final, me dan poca credibilidad.

En Donostia, el propio presidente y candidato socialista, Pedro Sánchez, apeló a la remontada. ¿Qué tiene que remontar la primera fuerza política de España?

El resultado de las elecciones de mayo... Por eso hablamos de remontada. El 28 de mayo perdimos las elecciones autonómicas y municipales, a pesar de tener un buen resultado en muchas de las comunidades, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, donde perdimos el Gobierno pese a sacar un mejor resultado que en las anteriores. Pero cuando hablamos de remontada, es volver a ser primera fuerza, porque 28 de mayo no fuimos primera fuerza.

¿Los acuerdos con EH Bildu pueden costar a Sánchez el Gobierno de España?

¿Qué acuerdos?

La ley de vivienda o los presupuestos, también los de Navarra, por ejemplo.

Los acuerdos presupuestarios, el de la ley de vivienda o el de la revalorización de las pensiones creo que son buenos acuerdos y, como dice el presidente, buscaremos los votos hasta debajo de las piedras para ir en beneficio de los ciudadanos de nuestro país. A diferencia de Sumar, antes Unidas Podemos, EH Bildu no está en el Gobierno de España. Ni en el de Navarra tampoco. Lo que hacemos son acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos de este país. Insisto, la ley de vivienda, la ley de eutanasia, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, que se ha incrementado un 47%. Pero también una reforma laboral a la que EH Bildu y PNV votaron en contra. Pero la conseguimos sacar, en este caso con Ciudadanos. Todo demuestra que hemos estado trabajando en beneficio de los trabajadores de nuestro país. Insisto: buscamos los votos hasta debajo de las piedras en beneficio de la sociedad y de nuestro país.

¿No se ha cerrado todavía un acuerdo de Gobierno en Navarra para que no condicione en la campaña de las generales?

No. Las reuniones comenzaron antes de Sanfermines y esta misma mañana se ha vuelto a celebrar otra reunión. El parón de Sanfermines era evidente, pero se sigue negociando y se va por buen camino.

Navarra es de las pocas comunidades en las que todavía no hay un candidato o candidata que se haya presentado a una investidura.

Porque nosotros, cuando nos presentamos, es para sacar adelante la investidura. No como hizo el PP en Murcia, que se presentó para no sacarla y para intentar parecer que no pacta con Vox cuando en realidad pacta con Vox. Ahí están los acuerdos del PP en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón y en 150 ayuntamientos. Nosotros no montamos paripés. Nosotros, cuando vamos a la investidura, es porque la sacamos.

¿Le preocupa que se haya cuestionado a Correos? Dice Patxi López que si la derecha no gana hay riesgo de que se promueva un asalto del Congreso como en Brasil o en Estados Unidos. Y usted ha llamado “Trump” a Alberto Núñez Feijóo.

Es muy preocupante poner en duda el sistema democrático y electoral de nuestro país. Y que lo ponga en duda un candidato que aspira a presidir el Gobierno de España lo es más aún. Lo hemos vivido en Brasil, lo hemos vivido en Estados Unidos y lo hemos vivido aquí, en un ayuntamiento como el de Lorca, que nadie se acuerda, que fue asaltado, y allí estaban miembros del PP y de Vox de Murcia. Nosotros siempre hemos apostado por la convivencia, y el PP y Vox están atacando la convivencia. Y lo esperaba de Vox, pero no lo esperaba del PP. Y este cuestionamiento continuo que ha hecho el señor Feijóo a Correos y a sus trabajadores trae consigo lo que ha sucedido este martes, sin irnos más lejos, en Málaga, donde ha sido agredido un trabajador de Correos por depositar las papeletas del partido socialista en el buzón. No les importa mentir, no les importa generar odio, y el odio mueve a gente que ataca a la convivencia. Y la convivencia es fundamental. Podemos comparar la Catalunya de 2017 con la Catalunya de hoy. Vimos este martes las declaraciones de [Santiago] Abascal, que hace poco decía que él resolvía el problema catalán a bofetadas. Y el martes anunció que lo que sucedió en 2017 no era nada comparado con lo que va a suceder si gobernaban ellos. ¿Eso es lo que queremos en nuestro país? Eso nos estamos jugando, la convivencia es fundamental. A nosotros no nos sobra nadie, a PP y Vox le sobran la mitad de los españoles. Y es verdad que le he dicho Trump a Feijóo. Y le digo Le Pen a Abascal. Ésa es la derecha a la que nos estamos enfrentando en esta campaña electoral.

José Luis Rodríguez Zapatero recordaba esta semana en Pamplona que a él le acusaron de vender Navarra, algo de lo que también se ha acusado a Pedro Sánchez o María Chivite.

Las mentiras del 2007 por parte de la derecha vuelven a 2023. Mienten siempre que intentan acceder al poder y no tienen los votos suficientes. La mentira no puede ser el programa de un partido político y el programa del PP está basado en mentir. No conocemos las propuestas en economía, no conocemos las propuestas en materia de salud, en materia de empleo o en pensiones. Ahora dice que su objetivo es mantener la revalorización de las pensiones, y una cosa son los objetivos y otra los compromisos. Dice que su objetivo es mantener las pensiones con la revalorización del IPC, pero para eso es necesario tener crecimiento económico y altas cifras de afiliados a la Seguridad Social. Y para que se entere Feijóo, que de tanto mentir ya no se aclara de cuáles son los datos reales de nuestro país, en el primer trimestre España ha crecido un 4,2%, el año pasado fue de las economías de Europa que más creció y tenemos récord de afiliados a la Seguridad Social, casi 21 millones, récord histórico. Y ponen en duda las pensiones porque su apuesta son las pensiones públicas, ellos apuestan por las pensiones privadas. Ése es el programa del PP. Nuestro compromiso es meter en la hucha de las pensiones que el PP dejó vacía cuando gobernó, 5.000 millones de euros.

¿Qué piensa cuando escucha a algunos partidos decir que se “expulsa” a la Guardia Civil de Navarra?

Si nos ponemos a enumerar todas las mentiras, no terminamos nunca. Eso es falso. Hoy hay más guardiaciviles en Navarra que en el 2018. Ahí están los datos. Nosotros lo que hemos conseguido es la transferencia de las competencias de Tráfico, históricamente reclamadas por todos los partidos políticos, también en su día por PP y UPN. Son unas competencias que nos fueron quitadas con Franco y que gracias al Gobierno de Pedro Sánchez las hemos recuperado. Pero nunca hemos expulsado a la Guardia Civil y estamos encantados de que esté la Guardia Civil en nuestra comunidad.

¿Ha hecho más EH Bildu esta legislatura por los españoles que el PP?

No comparto yo eso. El PP es evidente lo que ha hecho en esta legislatura, que es no estar cuando España le ha necesitado. El PP, cuando llegó la pandemia, se puso de brazos cruzados, cuando trabajamos con los fondos europeos, fue a Europa para que no vinieran a España ,y cuando pactamos una reforma laboral con Bruselas, intentó reventar el acuerdo. Eso es lo que ha hecho el PP. Pero EH Bildu, por ejemplo, tampoco estuvo para apoyar la reforma laboral, aunque sí estuvo para sacar adelante la ley de eutanasia o la revalorización de las pensiones.

Se lo reformularé, ¿tiene más sentido de Estado (español) EH Bildu que el PP?

No, porque EH Bildu es un partido independentista que no apuesta por España.

A usted se le atribuyen los contactos del PSN con EH Bildu para permitir que Chivite fuese presidenta de Navarra o con esta misma coalición en Madrid para los distintos acuerdos en el Congreso. ¿Es EH Bildu una formación más pragmática ahora? ¿Ha sido buen socio?

Se me atribuyen cosas que no sé de dónde salen. El que lo cuenta no tiene conocimiento. Yo he trabajado para sacar adelante las leyes con las fuerzas políticas que han querido apoyarlas: con PNV, con ERC, con BNG, con EH Bildu, con UPN –aunque luego traicionaron los dos tránsfugas a UPN en el voto de la reforma laboral– y evidentemente trabajé para que María Chivite fuera presidenta del Gobierno de Navarra.

¿Y es EH Bildu un partido más pragmático ahora, que busca acuerdos?

Es un partido que está en las instituciones y con el que hablamos para sacar adelante propuestas en las que necesitamos sus votos. Y hablamos con ellos como hemos hablado con Ciudadanos o UPN.

¿Pero ha sido buen socio?

No es “socio”. Considero que ser “socio” es otra cosa. “Socio” ha sido Unidas Podemos, que ha estado en el Gobierno. EH Bildu es un partido que está en el Congreso y con el que se habla para sacar adelante propuestas. Entrar en el marco de llamarle “socio” es lo que plantea continuamente el PP con mentiras o inexactitudes, como le gusta decir a Feijóo. Yo no lo compro. No es “socio” de Gobierno.

Pero ha sido socio de los presupuestos, en el Congreso y en Navarra.

Pero eso no es ser socio de Gobierno. Aprobar unos presupuestos no es ser socio.

Nadie ha hablado de “socios de Gobierno”.

No se habla de socio presupuestario cuando se saca adelante unos presupuestos. Socios, para nosotros aquí en Navarra, son Geroa Bai y Contigo/Zurekin. Y socio, en España, es Unidas Podemos. Los otros son partidos con los que en un momento dado hablas para sacar adelante determinadas leyes. Socios son PP y Vox en el Gobierno de Extremadura, de Valencia, de Aragón, de Baleares o de 150 ayuntamientos. Porque ellos sí han acordado un programa de Gobierno, por ejemplo, limitando los derechos de las mujeres, como han hecho, y prohibiendo la concentración en un pueblo de Valencia para condenar el asesinato de una mujer. Esos sí son socios, porque hay acuerdos de Gobierno firmados, acuerdos de legislatura para repartirse los puestos. Llegar a un acuerdo para sacar adelante una ley no te convierte en socio, hemos sacado alguna también con el PP en esta legislatura y no es nuestro socio.

Por lo tanto, descartamos la posibilidad de que en el futuro Gobierno de Navarra PSN y EH Bildu sean socios de Gobierno.

Claro que está descartado. Pero no lo digo yo, lo ha dicho la propia presidenta, María Chivite.

¿Y cómo se va a articular esa necesaria e imprescindible abstención de EH Bildu, con negociaciones, con conversaciones, esperando a que llegue por sí sola, …?

EH Bildu va a tener dos opciones: o ir a elecciones o favorecer un Gobierno progresista. Si quieren favorecer Gobiernos progresistas ya saben que es lo que tienen que hacer. El Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo/Zurekin tenemos más votos que todo el bloque de derecha de UPN, PP y Vox en el Parlamento de Navarra. A partir de ahí, EH Bildu tendrá que decidir si quiere ir a repetición electoral o quiere favorecer un Gobierno progresista. Ahí está la hemeroteca, nosotros no hemos pactado nada. Pero este pasado fin de semana su periódico sí publicaba un acta de las reuniones del Gobierno de [José María] Aznar con miembros de Herri Batasuna y pidiendo una reunión con ETA para hablar de traslado de presos. No tendrán un acta del partido socialista hablando de eso.

Dice que EH Bildu tendrá que decidir si prefiere un Gobierno progresista o un Gobierno de derechas en Navarra. En Pamplona, por el contrario, los que han decidido que haya un Gobierno de UPN fueron ustedes.

Es diferente. En los ayuntamientos, si no llegas a acuerdo, gobierna la lista más votada. No tiene nada que ver con las votaciones en los Parlamentos autonómicos. Es así de sencillo. Y nuestro programa, nuestro ideario y nuestra idea de Navarra nada tiene que ver con la idea de Navarra que tiene EH Bildu. Nosotros no somos independentistas, somos navarros, nos gusta la pluralidad de Navarra y somos navarros dentro de una España plural y diversa.

¿Teme un acercamiento del PNV al PP?

Lo que he escuchado al PNV es que con Vox no quieren saber nada y con un partido que se apoya en Vox, como el PP, tampoco. Eso es lo que he escuchado yo a los líderes del PNV. No he escuchado otra cosa.

¿Geroa Bai ha sido buen socio de Gobierno en Navarra?

Sí.

Sin embargo, ellos les han acusado de no haber cumplido su palabra y hablan de pérdida de confianza.

La confianza se gana dialogando. Nosotros no nos hemos negado a dialogar con Geroa Bai, y fíjense si creemos que ha sido un buen Gobierno que seguimos apostando en esta legislatura por un gobierno de coalición con ellos.

¿Llegarán a ese acuerdo?

Espero que sí.

¿Monarquía o república?

La Constitución nos marca que tenemos una monarquía y yo soy muy respetuoso con la Constitución, a diferencia del PP, que incumple la Constitución sistemáticamente cuando está en la oposición, como lo hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial. A nosotros no nos gusta el 'hoy me acojo a la Constitución' y 'mañana no me acojo la Constitución'. Entre otras cosas porque somos políticos decentes y limpios, y espero que el PP alguna vez aprenda y se llene de políticos decentes y limpios. Porque Feijóo sigue sin explicarnos su doble sueldo y todavía no lo ha registrado, como es su obligación, en el Senado. También sigue sin explicarnos sus relaciones con un narcotraficante como Marcial Dorado. Y eso me preocupa y debería preocupar a todos los españoles. Porque, ayer mismo, cuando todos los mandatarios de Iberoamérica y Europa estaban en Bruselas, en un prestigioso periódico de Bruselas salían publicadas las más que supuestas relaciones de once años de Feijóo con un narcotraficante. Y eso es lo que vieron todos los mandatarios iberoamericanos y europeos, las relaciones de una persona que aspira a ser presidente de España con un narcotraficante. Una persona que no recuerda exactamente si iba a Andorra o no, pero que sí recuerda que había montañas y nieve. Se han pedido los contratos cuando él era presidente de la Xunta de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, contratos que han sido destruidos y que nadie aclara quién mandó destruirlos. Me gustaría tener dos candidatos a presidir el Gobierno de España decentes y limpios. Uno está acreditado, el otro lo tiene que demostrar.