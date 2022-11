UPN llena con sus siglas las calles de Pamplona: “Ganas de tomar las decisiones aquí, ni en Madrid ni en Bilbao”

UPN ha iniciado en los últimos días una campaña con la que ha llenado con sus siglas la calles de Pamplona. Sin haber decidido todavía cómo concurrirá a las próximas elecciones forales y municipales de mayo del 2023, si solo o en coalición con el PP, el partido regionalista ha inundado la capital navarra de carteles en los que recupera su marca y en los que no hay rastro de la Navarra Suma, la coalición electoral que pactó con PP y Ciudadanos para los comicios de 2019. “Ha surgido la oportunidad de hacer esta campaña y ya está, no significa que no queramos reeditar Navarra Suma”, sostienen desde UPN a preguntas de este periódico.

“UPN no ha desaparecido a pesar de que en las instituciones ahora esté dentro de Navarra Suma y sigue haciendo cosas: celebra sus ejecutivas, actos de partido...podemos hacer campañas con nuestras siglas, hay que compaginar las dos marcas”, insisten.

Los diferentes carteles de UPN distribuidos en la ciudad incluyen algunas de las propuestas que Javier Esparza ya anunciado en el Parlamento navarro que aplicará si se convierte en el próximo presidente de la comunidad foral. Tales como la bajada de impuestos o medidas destinadas a reducir las listas de espera en la sanidad.

En uno de ellos aparece la imagen de Javier Esparza, quien UPN ya ha anunciado que será su candidato a la elecciones forales a pesar de que su imagen ha quedado desgastada tras llevar dos legislaturas en la oposición habiendo ganado las elecciones y tras el enfrentamiento con los dos diputados regionalistas en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que fueron expulsados del partido tras haber desobedecido a la dirección de UPN y, sin avisar a nadie, haber votado en contra de la reforma laboral, cuando la decisión de los órganos era la de abstenerse.

La figura de Esparza aparece acompañada del mensaje “ganas de tomar de las decisiones aquí ni en Madrid ni en Bilbao”. UPN se reivindica como un partido exclusivamente navarro, en velada referencia a denuncias que ha hecho en el pasado de supuestas tutelas del PNV al PSN de María Chivite en acuerdos como el traspaso de las competencias de Tráfico a la comunidad foral. Sus dos socios de coalición, PP y Ciudadanos, son partidos con sede central en Madrid.

Javier Esparza anunció hace más de un año que sería la afiliación del partido la que tomaría la decisión y, por el momento, todavía no hay una resolución. Fuentes de la formación aseguran que no tienen prisa y que nadie les va a marcar los tiempos. Recuerdan que en 2019 el acuerdo con PP y Ciudadanos se cerró en el mes de febrero cuando las elecciones generales, en las que ya acudieron en coalición, se celebraron en abril. Por el momento las negociaciones con los populares están paralizadas a la espera de que el PP de Navarra celebre su congreso el 4 de diciembre, en el que será elegido como nuevo secretario general el parlamentario foral Javier García tras la salida de la dirigente próxima a Casado, Ana Beltrán.

El líder de UPN tan solo ha mantenido una reunión Alberto Núñez Feijóo desde que éste es presidente del PP y en ella se barajaron todas las opciones electorales posibles. Desde entonces han sido varios los desencuentros públicos entre ambos partidos en los que Esparza llegó incluso a acusar a los populares de “finiquitar” Navarra Suma de forma “unilateral”. Él último de ellos, a raíz de que el coordinador general, Elías Bendodo, reclamase mayor protagonismo y no renunciar a sus siglas en una hipotética candidatura conjunta con los regionalistas. Propuesta que no sentó nada bien en UPN, principal partido de la comunidad foral y que aglutina mayor número de apoyos del votante de derecha en Navarra. En las últimas elecciones en las que ambas formaciones acudieron en listas separadas, las de 2015, UPN ganó los comicios con 92.705 votos y 15 escaños, mientras que el PP se quedó en los 13.289 apoyos y dos escaños.

Ahora el PP también ha pedido a Esparza incluir en una posible alianza electoral los nombres de Sayas y Adanero, según ha informado 'El Periódico de España', cuestión que rechazan desde UPN. Esparza consideró una “traición” que los dos diputados intentasen torpedear la reforma laboral contraviniendo la directriz marcada por la dirección del partido y además, tiene bastante claro que el PP estuvo detrás de aquel viraje de sus antiguos compañeros de partido.