Activistas reivindican en Artesantander a la artista que denunció a Francés

Una serie de artistas llevaron a cabo una acción performativa durante la apertura de la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander en la que visibilizaron la situación de Marina Vargas, artista que ha llevado al juzgado a Fernando Francés, secretario general de innovación cultural y museos de la Junta de Andalucía, al que denunció por abofetearla durante la pasada edición de la feria.

La acción consistió en llevar camisetas con el lema 'Where is Marina Vargas?', así como una mejilla manchada de rojo simulando un bofetón.

Entre los asistentes a la inauguración de la feria que se hicieron una foto con las activistas estuvo el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. No obstante, la acción no ha tenido más trascendencia que su repercusión en redes sociales.

#whereisanamendieta? #artesantander2019 #asambleaabiertafeministadecantabria

La acción es similar a la que se llevó a cabo en el pasado en memoria de la artista desaparecida Ana Mendieta ('Where is Ana Mendieta?'), quien fue objeto de acciones reivindicativas de colectivos de mujeres vinculadas con el arte contemporáneo.

La edición de Artesantander que se desarrolla estos días ha coincidido con la noticia de la citación judicial a Francés para declarar el 23 de octubre ante el juzgado de Instrucción número cuatro de Santander por un presunto delito leve de lesiones.

Vargas participó en Artesantander 2018 con la galería de Javier López y Fer Francés, hijo del investigado. Durante una discusión, Francés padre la señaló presuntamente con el dedo, le dijo "la has cagado, la has cagado" y le golpeó en la cara, según relató marina Vargas hace un año en su muro de Facebook. Vargas interpuso denuncia en Madrid pero no ha sido hasta un año después en que el procedimiento se ha reactivado a petición de la abogada.

Al hacerse pública la citación judicial a Francés, Marina Vargas ha hecho pública una carta en recuerdo de Ana Mendieta.