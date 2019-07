Un juzgado cita al responsable de Cultura y Museos de la Junta de Andalucía por abofetear a una artista

Fernando Francés, secretario general de innovación cultural y museos de la Junta de Andalucía, está citado a declarar como denunciado por una presunta agresión a la artista Marina Vargas. Ella denunció que Francés la abofeteó y humilló públicamente en la Feria de Arte de Santander, el 15 de julio del año pasado. El próximo 23 de octubre, Francés deberá acudir a declarar como denunciado ante el juzgado de Instrucción número cuatro de Santander por un presunto delito leve de lesiones.

Vargas participó en la Feria de Arte de Santander con la galería de Javier López y Fer Francés, hijo del investigado. Durante una discusión, Francés padre la señaló con el dedo, le dijo "la has cagado, la has cagado" y le golpeó en la cara, según relató ella hace un año en su muro de Facebook. Vargas asegura que dos días después interpuso una denuncia en la comisaría de Arganzuela, en Madrid, pero ningún medio pudo constatar que esa denuncia hubiese sido efectivamente presentada ante la Policía.

La denuncia fue remitida de inmediato a la policía santanderina, y acabó recayendo en el juzgado de instrucción cuatro de Santander, que ha ordenado citar a Francés como denunciado por un presunto delito leve de lesiones para el próximo 23 de octubre a las 10.20. La resolución que ordena la citación, firmada por el magistrado-juez Luis Enrique García Delgado, está fechada el 8 de julio.

La artista, que ha guardado silencio durante todo este año, también acudirá al juicio. Su abogada, que elude adelantar qué testigos aportará, explica que durante este año la policía de Santander no practicó ninguna diligencia, hasta que el pasado 27 de mayo ella presentó un requerimiento. Durante todo este tiempo, la denuncia ha estado en un limbo, perdida en las dependencias policiales de Santander. El procedimiento sólo se reactivó a petición de la abogada. Se amplió entonces el atestado y se remitió al juzgado de instrucción.

"Ha sido un año muy duro. Me he sentido muy cuestionada y señalada, como si mi palabra no fuera real y mi silencio tampoco", lamenta la artista, que dice sentir como una "victoria" el mero hecho de que se celebre un juicio: "Mi palabra ha sido escuchada, me siento creída tras años de silencio". El juez deberá determinar si ocurrió la agresión que relata Vargas: "Yo tengo una verdad que es la mía: esta persona me pegó un bofetón, me abroncó y me humilló públicamente sin motivo alguno".

Francés no ha respondido esta mañana a la llamada de eldiario.es/Andalucía. Un colaborador suyo ha explicado que estaba reunido.

Investigado en Málaga

Francés, que por entonces era director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, también está siendo investigado por un juzgado de instrucción de Málaga por la presunta connivencia con el artista urbano Invader, que colocó varios mosaicos en edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural. La Fiscalía cree que Invader actuó por indicación del director del CAC. Además, la Fiscalía investiga desde abril un presunto doble pago de obras en el CAC denunciado por el grupo municipal de Málaga Ahora, que el año pasado elaboró un extenso informe sobre presuntas irregularidades en la gestión del CAC durante la última década.

Francés, que mantiene una estrecha relación con Elías Bendodo, hombre fuerte del gobierno de Juanma Moreno y consejero de Presidencia, fue elegido en febrero como nuevo secretario general de innovación cultural y museos. Desde que fue nombrado realizó movimientos societarios para evitar la incompatibilidad de su nuevo cargo con la titularidad de las participaciones de Gestión Cultural y Comunicación, S.L., la empresa que ha gestionado el CAC desde 2007. Primero traspasó todas las participaciones a una sociedad pantalla de la que es socio único; luego vendió las acciones de forma condicionada; y finalmente realizó una ampliación de capital para diluir su participación por debajo del umbral fijado por la ley, al filo del plazo legal.

La empresa Gestión Cultural y Comunicación, de la que sigue siendo socio indirectamente, ha vuelto a ganar el concurso para gestionar el CAC durante los próximos cuatro años, a cambio de 13 millones de euros. Presentó un proyecto valorado muy por debajo del mejor, que era once euros más caro y fue excluido por igualar el presupuesto de la licitación. Una de las empresas que participó en el concurso ya ha anunciado que recurrirá la adjudicación por, entre otros motivos, la confusión que generaba la redacción de los pliegos.

El Pleno del ayuntamiento de Málaga discutió esta cuestión, pero rechazó revocar el concurso, como pedían los grupos de Málaga Ahora y Málaga para la Gente. Patricia del Pozo, consejera de Cultura, también tuvo que dar explicaciones sobre Fernando Francés en el Parlamento andaluz, y admitió implícitamente que este no le había facilitado toda la información sobre su participación en la empresa adjudicataria del CAC. El portavoz socialista Javier Fernández calificó aquel día a Francés de "activo tóxico que responde más a los intereses de Elías Bendodo que a los suyos". "Si tienen alguna información, háganmela llegar", replicó la consejera.