El Ayuntamiento de Málaga adjudica el CAC a la empresa participada por el secretario general de Museos

El ayuntamiento de Málaga ha adjudicado a Gestión Cultural y Comunicación, S.L. la gestión del Centro de Arte Contemporáneo durante los próximos cuatro años, por un importe de casi trece millones de euros. Esta es la empresa participada indirectamente por Fernando Francés, actual secretario general de innovación y museos, quien trató de ocultar que seguía siendo su propietario cuando ya había sido nombrado alto cargo.

Francés resolvió su incompatibilidad al límite del plazo legal, ampliando el capital de la empresa para quedar por debajo del porcentaje que marca la ley, según explicó ante el Parlamento Patricia del Pozo, consejera de Cultura. Según la consejera, Francés es ahora el propietario del 4,05% de las participaciones de Gestión Cultural, a través de Gestión e Inversión El Museo (de la que es socio único). Gestión Cultural ya gestionó el CAC desde 2007 hasta el 30 de abril de este año, cuando venció la prórroga del anterior contrato.

El consistorio ha seguido el criterio de la mesa de contratación. El ayuntamiento de Málaga pagará a Gestión Cultural 12.973.535,30 euros por un contrato que, a diferencia del anterior, durará cuatro años, prorrogable uno más. Además de la gestión del CAC, el pliego también contempla la gestión de la sala de exposiciones La Coracha, en Paseo de Reding.

La adjudicataria deberá ejecutar las actividades contenidas en el proyecto de exposiciones, desarrollar y mantener la biblioteca especializada, organizar seminarios y programas específicos de introducción al arte contemporáneo para escolares y público en general y explotar la librería. El ayuntamiento resalta que entre las novedades del pliego está la obligación de poner a disposición del Ayuntamiento una "propuesta de compra de obras de arte y fondos bibliográficos" por un valor máximo de 160.000 euros al año.

Parte de las obligaciones asumidas por Gestión Cultural fueron incumplidas o cumplidas de forma laxa o imprecisa durante la duración del anterior contrato. Por ejemplo, se comprometió a donar 185.982 fondos bibliográficos y documentales, y a ceder temporalmente otros 132.349. Once años después, y pese a lo concreto de las cifras, no hay rastro de esos fondos, que no cabrían en el espacio donde se ubica el centro.

El grupo municipal Málaga Ahora documentó en un informe que en las memorias aprobadas sólo se recogían 1.845 actividades, muchas de las cuales no estaban relacionadas con el objeto del contrato. Por ejemplo: se incluían 14 ensayos del Orfeón universitario, 29 sesiones de yoga o 104 reuniones privadas de la asociación de divorciados y separados, del Partido Popular o de Ciudadanos, entre otros. También se contabilizaron, a efectos de determinar el cumplimiento del contrato, cursos de personal shopper o de alta dirección para secretarias de concejales, según la documentación que manejó el grupo.

Málaga Ahora también denunció que Francés había "beneficiado sistemáticamente" a proveedores, galerías y artistas de su entorno personal o incluso a empresas de propiedad de Fernando Francés, en contra de lo establecido por el Código Deontológico del Consejo Internacional de Museos (ICOM). En abril, la Fiscalía abrió diligencias para investigar la adquisición para el museo de dos obras de arte cuyo pago pudo contabilizarse dos veces.

Una empresa anuncia recurso contencioso-administrativo

La empresa de Francés renovará la concesión porque tenía la mejor puntuación global, a pesar de presentar el segundo peor proyecto expositivo, y que este criterio estaba valorado con 65 puntos sobre un total de 100. Ganó gracias a una cláusula que generó polémica y que motivó que dos grupos municipales pidieran la revocación del concurso: si los aspirantes igualaban el presupuesto base de licitación, su propuesta económica recibía cero puntos.

CAC Futuro y Desarrollo presentó el mejor proyecto (51,50 puntos) e igualó la oferta (0 puntos). Gestión Cultural, la ganadora final, presentó el tercer mejor proyecto de cuatro en liza (39,40) y rebajó once euros la oferta de CAC Futuro y Desarrollo, por lo que se hizo con la adjudicación. Esta última presentó un recurso extraordinario alegando que en el pliego hay una cláusula contradictoria que generó la confusión, pero sus alegaciones fueron rechazadas. Nacho Ruiz, de CAC Futuro y Desarrollo, anuncia que interpondrán recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación definitiva.

Desde su apertura en 2004, el CAC ha recibido 6,1 millones de visitantes, según sus propios datos. En los últimos años han pasado por el centro artistas de talla mundial como Ron Mueck, Mark Ryden, Marina Abramovic o Anish Kappor.