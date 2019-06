Mikel Iturria destapa los tabúes de la Transición española en La Vorágine

El periodismo independiente invade este sábado 22 de junio La Vorágine con la llegada del libro 'Javier Ortiz, talento y oficio de un periodista' acompañado de su autor y editor Mikel Iturria, la activista y colaboradora de eldiario.es, Patricia Manrique y el periodista Javier Leolaza.

Esta obra se presentará a las 19.30 horas y no es, según el autor, "únicamente un homenaje a un periodista rara avis, uno de esos que no tienen reparo en poner el dedo en la llaga: es un homenaje al periodismo independiente, a los periodistas que se enfrentaron al poder y no callaron cuando callar era la opción más sencilla".

Se trata de una recopilación de textos escritos por Javier Ortiz, "con aires de rebeldía y alejados de la desidia burocrática, cargados de principios éticos y análisis mordaces sobre temas intratables y tabúes creados a partir de los consensos de la Transición". La no ruptura del franquismo en instituciones clave, la tortura policial, la situación de los presos, tensiones entre independentistas y unionistas, prostitución o terrorismo (el de ETA y, el gran olvidado, el de Estado) son algunos de los temas que recoge esta colección de escritos.

Javier Ortiz siempre estuvo interesado y preocupado por la defensa de los derechos humanos y de las libertades, incluso de sus enemigos, sin importar el lugar: Iraq, el Sáhara o Madrid. Según Mikel Iturria, es necesario volver a leerle, aunque hace diez años que nos abandonó, porque sus textos "nos ayudan a entender el pasado y el presente" y a "afrontar el futuro con espíritu crítico y valentía".