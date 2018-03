La obra 'El Último Barrio' reflexionará sobre adolescencia y violencia de género

La compañía cántabra Tres Patas Producciones estrenará el próximo 14 de abril en Enclave Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa, el espectáculo 'El último barrio', una reflexión sobre las causas de la violencia de género en la adolescencia. Habrá dos pases, a las 19.00 y a las 21.00 horas, para este montaje que narra el reencuentro de dos amigos, 15 años después de un suceso dramático que "cambió sus vidas para siempre y que no debería haber ocurrido jamás".

"La violencia machista no es solo cosa de adultos y sigue siendo un problema de primer orden en España, pero la percepción de su gravedad no acompaña, al menos no entre los jóvenes", ha señalado Maije Guerrero, responsable del espectáculo, quien reconoce que se trata de una temática, desgraciadamente, actual.

"¿Por qué tantos crímenes machistas a manos de jóvenes aparentemente normales?, ¿qué mueve a estos adolescentes a cometer actos atroces contra chicas de su entorno?", se cuestiona. Guerrero achaca la aparición de estas actitudes en individuos tan jóvenes a la falta de límites en una sociedad cada vez más violenta, a una educación precaria en valores y al legado de adultos maltratadores.

Sin embargo, la representación huye del sensacionalismo y la violencia explícita, y trata de profundizar "en la mente y la realidad de los adolescentes para entender qué ocurre en nuestros barrios", explica la directora y autora del texto. Las entradas, al precio de 12 euros, se pueden reservar a partir del 2 de abril en el blog de la compañía.

Los actores

El elenco de actores que interviene en la obra está compuesto por Igor González, Rocío Riego e Igor Sánchez. Desde 2015, Igor González forma parte de la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales y ha participado en varios capítulos de la serie que produce Mediaset 'La verdad'. Además ha formado parte del reparto de 'La Noche del Cuervo', un espectáculo de Tres Patas Producciones.

Rocío Riego está vinculada al teatro desde 1996. Integrante de Aldaba Teatro y de la Cía. Bambalín Teatro, ha participado en numerosos montajes, entre los que se encuentran 'Agnus dei' de John Pielmaier y 'La última actuación de Sarah Bernhardt', de Néstor Caballero. Esta obra resultó seleccionada en el Concurso Nacional de Teatro Aficionado de Jarandilla de la Vera, en el que obtuvo el premio a mejor actriz.

Por su parte, Igor Sánchez se formó como actor en la fundación Caja Cantabria y en la Escuela de Teatro Miriñaque. Ha realizado cursos de operador de cámara, cine y fotografía en la escuela Imval. Como actor ha participado en proyectos como 'Memorias de España' y 'Heidi, Queen of the Montain'. En teatro ha trabajado en proyectos, como 'Agamenón, volví del supermercado y le di una paliza a mi hijo' de Rodrigo García, 'La duda ofende' y 'Homenaje a Lorca'.

Al frente del proyecto se encuentra Maije Guerrero, actriz y docente que imparte desde hace años varios talleres escénicos en Enclave Pronillo. Guerrero se ha formado en dirección de escena y dirección de actores con profesionales de como Miguel Narros, José Carlos Plaza o María Ruiz. También ha participado en series de televisión.

La compañía escénica Tres Patas Producciones fue creada recientemente por Maije Guerrero, Nuria Gedack e Igor Sánchez con el objetivo de desarrollar el talento, la vocación y aumentar las oportunidades para los actores de nuestra región.

A este montaje que están a punto de estrenar le precedió 'La Noche del Cuervo', la adaptación teatral de los mejores cuentos de Edgar Allan Poe, con la que realizaron 25 funciones. Tras el estreno, tendrán lugar nuevas funciones de 'El Último Barrio' los días 28 de abril, 26 de mayo y 2 de junio.