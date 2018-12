El PP denuncia que el PSOE y el PRC no han convocado las subvenciones a pymes en Torrelavega para 2018

La portavoz de Economía del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, Natividad Fernández, ha recriminado en la Comisión de Hacienda a PSOE y PRC el no haber convocado aún ninguna de las subvenciones para pymes correspondientes a 2018 y destinadas a financiar las inversiones hechas durante este año.

En un comunicado, Fernández ha recordado que la creación de estas subvenciones fue una iniciativa del PP que recibió el apoyo unánime de los grupos y que pretende financiar las inversiones que realicen las pequeñas y medianas empresas siempre que creen o mantengan el empleo.

Las subvenciones se reparten en dos convocatorias de 100.000 euros cada una. En julio se hizo una, pero correspondiente al último semestre del año 2017, de manera que las subvenciones para el primer y segundo semestre de este año se han quedado sin convocar, ha explicado la popular, para quien este hecho refleja "la dejadez de PSOE y PRC, que les lleva a que por segundo año consecutivo, 100.000 euros destinados a las pequeñas empresas de Torrelavega se queden sin utilizar".

Sin embargo, "lo peor" en su opinión es que en 2019 se volverán "a pedir otros 200.000 euros a los ciudadanos para financiar la convocatoria de subvenciones de este año. Tenemos que pagar impuestos dos años, 2018 y 2019, para cubrir las subvenciones de uno".

A estas subvenciones no utilizadas hay que sumar, este año, las ayudas que no se van a poder adjudicar derivadas del Fondo de Asistencia Social (al haberlo convocado muy tarde) y todas las inversiones que no van a ser capaces de ejecutar en estos días que quedan para cerrar el año.

"En 2017 no supieron utilizar los 8 millones de euros que les sobraron y el 2018 parece que se perfila como firme candidato a superar este importe", ha concluido la concejala.