"Lo importante para afrontar el relevo de Miguel Ángel Revilla, que no toca ahora, es tener un partido fuerte"

Paula Fernández Viaña (Bárcena de Pie de Concha, 1971) ejerce como consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de Cantabria tras las pasadas elecciones autonómicas del 26M. Apenas un mes antes de esos comicios, en abril, había dado el salto al Consejo de Gobierno en sustitución de Rafael de la Sierra, su mentor y 'padre' político, con el que había colaborado durante casi dos décadas y que tuvo que abandonar el puesto como consecuencia de una fatídica enfermedad. Se convirtió entonces en la primera mujer regionalista en asumir estas responsabilidades, poco después de ser nombrada también secretaria de Organización del PRC, en un periodo en el que su partido ha conseguido sus mayores logros políticos en 40 años de historia. "El regionalismo vive un gran momento, es evidente", reconoce. Además, se muestra confiada ante la nueva convocatoria del 10N y se niega a valorar una posible retirada de Miguel Ángel Revilla: "No toca ahora y no está en la hoja de ruta de nadie", insiste.

¿Cuál es su balance de este arranque de la legislatura, ahora que se cumplen los primeros 100 días del Gobierno PRC-PSOE?

Hago una reflexión muy parecida a la que ha hecho el secretario general de mi partido y presidente de este Gobierno. Han sido días difíciles, complicados. Tenemos una nueva estructura de consejerías, que hemos tenido que poner en marcha, y eso cuesta. Los cambios han sido importantes. Lo cierto es que Cantabria se adelantó a otras comunidades autónomas e hicimos un Gobierno estable en poco tiempo. Los resultados electorales fueron muy claros y lo permitieron. Dentro de los cambios que se han producido, hemos sido sensatos, hemos puesto encima de la mesa el sentido común y hemos conseguido formar un Gobierno que nos va a permitir desarrollar mejor las políticas que consideramos prioritarias. Es difícil dar con la tecla, pero este Gobierno lo ha hecho.

Sin embargo, a estas complicaciones se le ha sumado la falta de un Gobierno de España, que sigue en funciones. Esto no afecta solo a los temas importantes, es algo transversal. Hay muchos retrasos que vienen derivados de la inestabilidad política en España y de la falta de un Ejecutivo que no esté en funciones. Estamos haciendo malabares en muchos casos, pero hay temas que debe abordar directamente el Estado, y en esta situación de interinidad no puede. Al margen de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que siguen sin llegar y que nos deja en una situación muy delicada. Por no hablar de que debido al ciclo económico no estamos atravesando un buen momento y eso hace tambalear a todas las áreas de un Gobierno.

A nivel personal, el pasado mes de abril tomó posesión como consejera, un cargo en el que ha sido ratificada tras la victoria electoral del PRC. ¿Cómo ha vivido este cambio de responsabilidades, pasando de una trayectoria política entre bambalinas al primer plano, con un mayor protagonismo?

Si te soy sincera, regular… [Ríe]. Desde el año 1999 he estado en segunda o tercera fila, siempre detrás. Es una posición más cómoda para mí por mi forma de ser, porque estás trabajando en lo mismo pero sin tanta exposición pública, que a mí personalmente no me gusta. Soy una persona que si digo que voy a hacer un proyecto es porque realmente tengo los cimientos, tengo las posibilidades, tengo el montante económico y lo voy a hacer, no me gusta vender humo. Por tanto, es muy complicado. Yo he preparado mi comparecencia en el Parlamento para presentar los proyectos de legislatura como el que se prepara una oposición porque quería tener claro lo que vamos a hacer. Aunque las políticas de esta Consejería van a ser de continuidad, porque esta no es una Consejería inversora, sino transversal, que lleva muchísimo peso de Gobierno.

Paula Fernández durante su entrevista con eldiario.es. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Me gusta ser realista y que los proyectos den continuidad a lo que empezamos en la pasada legislatura porque eran unas políticas acertadas puestas en marcha por mi antecesor, Rafael de la Sierra. Si detecté algo la pasada legislatura, y coincidía en ello con Rafael de la Sierra, es en la lentitud de la Administración cuando tienes un proyecto y unos objetivos. En la comparecencia del Parlamento puse fechas a muchas cosas y a veces, como no depende de ti, se puede complicar e incumples los plazos, y eso tampoco debe pasarnos.

En nuestra última entrevista, cuando acababa de ser nombrada secretaria de Organización de su partido, hablamos mucho de la ausencia de mujeres del PRC en puestos de responsabilidad en el Gobierno. ¿Qué supone haber sido la persona que ha roto esa barrera?

Lo veo con absoluta normalidad. Mi partido nunca ha creído en las cuotas, sino que pensamos que uno vale lo que vale por ser quien es, por su trabajo y por su valía, no por ser hombre o mujer. Estoy acostumbrada a trabajar con mujeres en el partido desde que empecé. En esa segunda línea de la que hablábamos antes ha habido siempre mujeres. El tema es que ahora saltamos a la primera línea y es cuando se nos conoce. Estamos empezando a ocupar espacios en todos los ámbitos. Pronto se realizará la elección del Consejo de la Mujer y por primera vez su presidenta será una mujer del Partido Regionalista. Los momentos llegan cuando llegan. ¿Que siempre ha habido mujeres en el partido y no estaban en primera línea? Es un hecho claro. ¿Qué ahora empiezan a estar? También. Y las que están, demuestran que están por su valía.

Entrando en cuestiones concretas de su departamento, la gestión de las emergencias es una de sus responsabilidades y en este arranque del curso político le ha tocado comparecer para abordar las consecuencias de las inundaciones y el desbordamiento de los ríos. ¿Estamos preparados para afrontar una nueva situación como la del pasado invierno? ¿Se han solventado completamente los daños de aquellos días?

Aquí hay dos partes. Los daños de aquellos días complejos se han solventado o se están solventando por parte del Gobierno de Cantabria. La Consejería de Obras Públicas ha invertido más de 13 millones de euros en reparaciones urgentes de carreteras, de puentes… La Consejería de Medio Rural también ha invertido más de un millón, mientras que Medio Ambiente ha reparado las depuradoras que sufrieron desperfectos. Es decir, todas las reparaciones urgentes y necesarias están hechas. Lo que es cierto es que el Estado aún no ha respondido a esas reparaciones y nosotros necesitamos que se publique ya, que está en trámite, el Decreto que nos permita repercutir el 50% de todos esos gastos, que han supuesto un esfuerzo presupuestario muy importante. También lo podrán repercutir los ayuntamientos, que tuvieron que hacer inversiones urgentes en sus municipios debido a la catástrofe que sufrimos en enero.

La otra parte, si estamos preparados, es difícil de saber. Evidentemente, el servicio de prevención y emergencia está preparado. Tenemos a unos grandes profesionales en Cantabria y a unas personas extraordinarias al frente. Vamos a afrontar en esta legislatura asuntos importantes, como el mapa de riesgos climatológicos, que servirá para que estemos mejor preparados. Lo que sí consideramos insuficiente es la inversión que ha hecho la Confederación Hidrográfica en la limpieza de los ríos. Hemos reclamado que esa partida, que es de dos millones y ya se ha gastado 1,2, requiere poner encima de la mesa otro millón más para estar preparados. Todavía queda por hacer.

Fernández junto a una estela cántabra en Peña Herbosa. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

En su primera intervención parlamentaria para explicar los proyectos de legislatura, de la que hablaba antes, expresó su voluntad de restringir la Ley del Juego ante el aumento de la ludopatía, especialmente entre los más jóvenes. ¿Se tomarán medidas a corto plazo?

El proyecto está terminado, se ha trasladado a Economía, porque se está cerrando la Ley de Medidas, y en el acompañamiento a los Presupuestos de 2020 se va a incluir una reforma legal en la Ley del Juego. Vamos a establecer una distancia mínima de 500 metros entre los centros escolares y los salones de juegos. También habrá otra de 300 metros con los centros homologados para la rehabilitación de las personas que han caído en esa lacra tan tremenda.

También me gustaría hacer un diferencia entre el juego presencial, sobre el que tiene competencia el Gobierno de Cantabria, y el juego online, que es donde está ahora mismo el mayor peligro de las apuestas. Ahí, colaboración total con el Estado, que es quien debe legislar y regular. Nosotros tenemos un sector muy consolidado en Cantabria, que da puestos de trabajo, y que ha visto con muy buenos ojos el grupo de trabajo de juego responsable que creamos en 2018 con presencia de todos los implicados y que colabora activamente con la Consejería.

En estos primeros meses ha estado muy presente en Bruselas como nueva responsable de la Acción Exterior del Gobierno autonómico. ¿Qué puede esperar Cantabria de la Unión Europea?

Para mí es un mundo nuevo por descubrir con esta incorporación de las competencias de Acción Exterior a la Consejería. He querido mantener la estructura que teníamos y así lo he hecho. En Bruselas hay muchísimas posibilidades para Cantabria. Allí tenemos una Oficina con mucho trabajo por delante y mucho que decir en el futuro. En los presupuestos para la Unión Europea que se van a aprobar habrá cambios importantes y es evidente que vamos a tener que pensar en dónde va a estar el dinero en el nuevo periodo, con tres pilares en los que debemos incidir. Cantabria optará a conseguir fondos contra el cambio climático y el pacto verde, con ayudas muy importantes; las nuevas tecnologías, donde Cantabria tiene mucho avanzado con el IDIVAL y el IH; y otro tema con el que ya estamos luchando, como es el despoblamiento.

Se está incidiendo mucho en ese último aspecto desde el Gobierno de Cantabria en este arranque de la legislatura. ¿Qué planes hay?

Es una política transversal, que coordinamos desde esta Consejería. Estamos haciendo los últimos trámites para crear el Consejo Asesor contra el Despoblamiento de Cantabria, que es la figura que hemos elegido. Queremos crear este órgano para que sea el paraguas de todas las políticas que ya se están llevando a cabo de manera independiente tanto desde el Gobierno como desde los grupos de acción local, la Universidad o la CEOE, por ejemplo. Estará presidido por el presidente del Gobierno y tendrá una primera reunión con total seguridad antes de que acabe el año para poner medidas concretas encima de la mesa. Es más, ya lo estamos haciendo.

La Consejería de Educación anunció hace poco una medida de discriminación positiva en siete ayuntamientos pequeños para desdoblar aulas aunque la ratio no lo contemplara. El primer paso es evitar que la gente se marche de los pueblos. Luego ya veremos si podemos aumentar la población… Es fundamental que los que estén allí se queden. También la Consejería de Industria está trabajando para que el transporte escolar y el regular puedan ser compartidos, que es importante para ciertos núcleos. O el estudio que está haciendo Economía para impulsar incentivos fiscales para la implantación de negocios o empresas en zonas rurales. Todo eso es lo que toca ahora. Algunas son medidas económicas, mientras que otras dependen de organizarse bien y tener voluntad.

La dirigente regionalista ejerce como consejera de Presidencia. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Volviendo al plano estrictamente político, desde que asumió el cargo de secretaria de Organización en el PRC le ha tocado coordinar elecciones generales, autonómicas, municipales… y de nuevo una repetición de los comicios este próximo 10 de noviembre. ¿Cómo afronta un partido como el suyo, con implantación principalmente local, un periodo tan intenso como este?

Con dificultades, que van desde lo económico a los medios que tenemos a nuestra disposición. No somos un partido grande, no tenemos ayuda de Madrid, no somos una sucursal. Eso hay que valorarlo y abordarlo. Afrontamos una campaña estricta y austera, pero tenemos muchísima ilusión: hay una gran movilización en el partido. Tenemos un poder local fuerte, y se va a mover como se movió la última vez. Nosotros, además de repartir las papeletas como hacen otros partidos, tenemos que hablar con la gente, tenemos que dedicarle tiempo para explicar por qué un partido regionalista se presenta en Madrid. Todo aquel trabajo, que yo creo que caló porque conseguimos el objetivo, en estos meses en los que ha habido un diputado del PRC en Madrid se ha demostrado que podemos hacer cosas. Así se ha escuchado la voz de Cantabria. Hubo gente que apelando a un supuesto voto útil no votó al PRC pensando que iba a tirar su voto a la basura. Probablemente ahora lo piensen dos veces y se den cuenta que el voto útil es votar a José María Mazón y al Partido Regionalista de Cantabria. Creo que estamos en un buen momento para afrontar las elecciones generales, aunque para nosotros sea un esfuerzo doble. Hay que hacerlo como la otra vez… ¡pero más fuerte! El mensaje está y es coherente. Hemos hecho lo que dijimos y los mensajes van a ser los mismos, porque las reivindicaciones son las mismas. Volveremos a hablar, como no puede ser de otra forma, de las infraestructuras. La realidad nos ha dado la razón día a día.

En apenas un mes se consiguieron dos hitos en la historia del PRC: su primer representante en el Congreso de los Diputados y su primera victoria electoral en 40 años de trayectoria política. ¿El regionalismo vive su mejor momento?

Pues sí, el regionalismo vive un gran momento, es evidente. Además de todo eso, los regionalistas somos una piña. Ese es el secreto: nuestra unidad, nuestro trabajo conjunto por un partido y por unas ideas en las que creemos. La otra parte del éxito, es indiscutible, se debe a nuestro líder, que es una persona irrepetible. Ha llegado nuestro momento. Se ha producido un salto.

Mencionaba lo importante que es para el PRC su secretario general, Miguel Ángel Revilla, que sigue insistiendo en que es su última legislatura… ¿Tienen previsto cómo va a ser ese relevo después de cuatro décadas de liderazgo indiscutible?

Bueno, él dice que esta va a ser su última legislatura, pero yo cada día le veo mejor, qué quieres que te diga… [Ríe] Me lo creo con la boca pequeña. Yo creo que lo más importante para afrontar el relevo de Miguel Ángel Revilla cuando llegue, que no toca ahora y no está en la hoja de ruta de nadie, es tener un partido fuerte y lleno de gente preparada en puestos importantes, y eso ya lo tenemos. Fíjate qué diputados tenemos en el Parlamento de Cantabria, y qué media de edad tenemos en el grupo parlamentario regionalista… Somos un grupo joven, con gente con mucha preparación, y alcaldes jovencísimos que han conseguido mayorías absolutísimas, como en Ribamontán al Monte, Reocín o Polanco. Seguramente no va a haber ningún problema, el día que sea, para que haya un cambio.

Decía que con la boca pequeña… ¿Intentarán disuadirlo para que no se retire?

No, es una decisión que solo puede tomar el presidente. Es una decisión muy personal de nuestro secretario general y nosotros solo podemos respetarla en el momento en el que la tome. Pero ahora mismo, no toca.

Es la secretaria de Organización del PRC, la número 2 en la candidatura del Parlamento de Cantabria, la primera mujer regionalista que ha sido nombrada consejera… Es consciente de que hay muchos focos puestos sobre su carrera. ¿Se siente cómoda?

Tengo otros problemas, otras prioridades. No pienso en eso, no me preocupa lo más mínimo. Sé que es una frase muy manida y que la decimos todos, pero yo lo digo de corazón: estoy donde el partido quiera que esté en el momento que quiera que esté. Ese va a ser mi pensamiento siempre. Además, soy una persona muy poco ambiciosa, de verdad. Solo me gustaría que algún día alguien pensara que estuve en el Gobierno e hice cosas, que me recuerden porque trabajé por mi tierra, nada más.