Plataforma contra los diques pide a dirigentes cántabros que "actúen" para parar las obras

En una carta dirigida a todos los grupos con representación en la Cámara -PP, PRC, PSOE, Podemos y Cs-, donde esta semana se aprobó una iniciativa para pedir que se frenen los trabajos con el respaldo de todos los parlamentarios menos los 'populares', el colectivo expresa su deseo de que no quede en "una mera declaración formal".

En la misiva, difundida este viernes, instan a los miembros del Legislativo a que "efectúen cuantas actuaciones administrativas, judiciales y de diplomacia política procedan para que, de forma inmediata, se paralicen las obras y se abra un debate sosegado para encontrar una solución sensata".

Además, en la Plataforma creen que las consejerías de Medio Ambiente, Cultura y Medio Rural del Ejecutivo PRC-PSOE "tienen las competencias y, lo que es más importante, las responsabilidades de ponerse en marcha para resolver" este problema, para lo que "no basta un mero acuerdo parlamentario, salvo que solo se pretenda el mero efecto propagandístico de quedar bien ante la opinión pública".

"No queremos que esto se convierta en una cuestión de vencedores y vencidos. Solo queremos salvar nuestro patrimonio colectivo", señala la Plataforma, integrada por el Grupo Alceda, Arca, Ecologistas en Acción y vecinos de Santander, que creen que la escollera que se está levantando en la Magdalena "destroza una de las imágenes icónicas de la ciudad", un "brutal e incomprensible ataque" al paisaje de la ciudad que quieren "detener".

Añaden que la ciudadanía se siente "engañada, escandaliza e indignada" y manifiesta su "malestar" porque el equipo de gobierno del PP en Santander se apoyara, para rechazar la misma iniciativa de parar las obras promovida y respaldada por los grupos de la posición -excepto el edil David González, ex de Cs- por "escudarse" para dicha negativa en "supuestas consultas trucadas hechas en el pasado, que nadie recuerda, y en los que no solo no se informaba con claridad, sino que se ocultaban las consecuencias reales de lo que se iba a hacer".