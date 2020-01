Bilbao Bizkaia presenta en Fitur dos nuevos catálogos centrados en el txakoli y las compras de productos vascos

La diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, y el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, han presentado este miércoles las nuevas guías centradas en el Txakoli y las compras de productos vascos, durante la inauguración del espacio Bilbao Bizkaia dentro del stand Euskadi de la feria FITUR, donde darán a conocer los principales atractivos turísticos de la ciudad y del Territorio.

"El Txakoli. Un vino con identidad propia" y "Compras realmente únicas", las publicaciones presentadas, buscan reforzar la política de captación de turistas que vienen desarrollando conjuntamente la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao y visualizar una oferta turística "sostenible y con identidad propia".

La primera de ellas reúne la historia y elaboración del Txakoli, descubre todas las experiencias enoturísticas del Territorio e invita a disfrutar de este vino blanco en la hostelería y restauración de Bilbao. Esta publicación surge como complemento a la demanda turística que provoca la gastronomía vasca, "un referente mundial", según han destacado desde Diputación y Ayuntamiento de Bilbao.

Además, se proponen visitas a centros especializados, una agenda de fiestas ligadas a este producto enológico y cinco rutas para conocer Bizkaia a través del Txakoli: Enkarterri, Durangaldea, el Nervión, Costa Central y Costa Oriental.

La guía destinada al shopping, "Compras realmente únicas", invita al turista a disfrutar de la "exclusividad y calidad" de los comercios de la ciudad y el Territorio de una manera diferente. La publicación desarrolla su contenido en torno a 13 iconos turísticos de Bilbao Bizkaia adaptándose a la experiencia del turista.

El visitante, a lo largo de su recorrido por estos iconos turísticos, encontrará una selección de lugares especiales donde tener una experiencia de compra "cercana, exclusiva y auténtica". El propósito es facilitar el impulso de este tipo de turismo y aumentar el gasto medio en compras por turista.

BILBAO BIZKAIA CARD

Con las novedades presentadas en Fitur se promueve el uso de la Bilbao Bizkaia Card, la tarjeta turística oficial que ofrece variadas ventajas a los visitantes. La Bilbao Bizkaia Card aumentó sus ventas en un 6% en el 2019, alcanzando las 4.989 tarjetas vendidas.

Además, si hasta la fecha la tarjeta más vendida era la de 24 horas, en el último año esa tendencia ha variado siendo la más vendida la de 72 horas, una tendencia, según la Diputación, que "secunda el objetivo de incrementar la estancia media y la distribución de los flujos en el Territorio y Bilbao".

"THE PLACE TO BE" Y "PRIDE EVERYWHERE"

Como cada año, se renueva el catálogo "The Place to Be" enfocado en los eventos que tendrán lugar durante el 2020 en Bilbao y el Territorio. Este año tiene como eje central la Euro 2020 y los encuentros que se disputarán durante el mes de junio en San Mamés.

Por su parte, "Pride everywhere", dirigido al turismo LGBT+, actualiza sus contenidos tras posicionarse Bilbao Bizkaia como capital LGBT+ del Eje Atlántico. Durante el 2019 Bilbao fue sede de la Europride Conference y de la primera Conferencia Atlántica LGBT+ con más de 300 profesionales, organizadores de prides europeos, y periodistas especializados de más de 30 países de todo el mundo