Cebek advierte de que el "importante incremento" de la fiscalidad a las empresas en el PGE puede "lastar su futuro"

El secretario general de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek), Francisco Javier Azpiazu, ha advertido del "importante incremento" de la fiscalidad a las empresas que prevé el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Podemos y, tras alertar de que puede "lastar su futuro", ha asegurado que "no se puede tirar de la misma cuerda permanentemente".

La patronal vizcaína ha alertado de la existencia de "un problema importante" de déficit y deuda pública en España, por lo que ha recomendado elaborar unos Presupuestos con "ingresos creíbles" y un gasto "que tienda a controlarse".

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Azpiazu ha asegurado que tener Presupuestos aprobados "con las más amplias mayorías" de los Parlamentos "correspondientes", es "un síntoma de madurez, consenso político y parlamentario, y un factor de estabilidad muy importante". "Es bueno contar con Presupuestos aprobados con los mayores apoyos políticos o parlamentarios correspondientes", ha señalado.

El dirigente de la patronal vizcaína ha aludido a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y a su "repercusión política" en lo relativo al "control" que realiza la UE a las Cuentas, "el déficit y a la deuda pública" de España. A su juicio, los Presupuestos deben reflejar "la realidad del país en cada caso" y, en el proyecto de PGE, ha dicho percibir "algunas cosas que pueden preocupar".

"El Presupuesto en el Estado va a suponer un importante incremento de la fiscalidad empresarial, el 70% del aumento de recaudación va a corresponder a impuestos que van a afectar directamente a las empresas, y no sé si éste es el momento para apretar más a los empresarios", ha lamentado.

Para el dirigente de la patronal vasca, "lo importante" es que la Administraciones públicas "pongan el foco en la economía real y las empresas". "Las empresas siguen y seguirán siendo las que marcan el desarrollo económico y el futuro de cada país, y a mí me parece que una fiscalidad excesiva que pueda lastrar, no solo la viabilidad de las empresas, sino su futuro en competencia en los mercados, me parece peligroso y complicado", ha defendido.

"EN PELIGRO"

Por ello, ha considerado "mucho más importante" contar "con muchas bases imponibles, es decir, con muchas empresas que paguen sus impuestos regularmente" que incrementar la presión fiscal, porque "no siempre asegura más ingresos" y, además, "puede poner en peligro más de un proyecto empresarial".

"Yo, lo que pediría a las Administraciones públicas, a la hora de elaborar sus Presupuestos, es que sean conscientes de que no se puede tirar de la misma cuerda permanentemente", ha añadido.

Para el secretario general de Cebek, "lo lógico es que un país, como una familia", gaste "parecido a lo que ingresa", mientras en España existe "un problema importante de déficit público", el mayor de la UE, del 3,1% del PIB en 2017, además de una deuda publica "cercana al 100% del Producto Interior Bruto".

"Estamos en el pelotón de los tres o cuatro países con más déficit público y, desde luego, lo que hay que hacer es presentar unos Presupuestos creíbles, con unos ingresos creíbles y un gasto que tienda a controlarse", ha señalado.

SMI

Respecto al incremento del Salario Mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros, uno de los puntos del acuerdo presupuestario para 2019 entre el Gobierno y Podemos, ha considerado que "responsables políticos se han enzarzado demasiado en una cuestión que lo que hace es marcar un mínimo de ingreso" pero que, en Euskadi "no afecta como en otros territorios del Estado".

"El Salario Mínimo afecta a un porcentaje muy pequeño de los trabajadores en el Estado e incluso menos aquí. Los salarios en Euskadi son bastante superiores a la media del Estado. Por tanto, no creo que es un debate que nos afecta demasiado", ha concluido.