La Corporación Mondragon y sus excooperativistas se enfrentan por el fracaso de Fagor

Se ha hecho esperar, pero el juicio por la demanda colectiva presentada por más de 900 exsocios cooperativistas de Fagor Electrodomésticos contra la Corporación Mondragon, a la que reclaman 47 millones de euros por las aportaciones voluntarias y préstamos mercantiles depositados en la cooperativa quebrada en 2014, arrancará el lunes 7 de mayo en el juzgado de Bergara. El juicio durará cuatro sesiones, hasta el día 10, y en él comparecerán como testigos los principales cargos del grupo vasco de cooperativas en los últimos años, así como los responsables de Fagor Electrodomésticos y Edesa en los momentos previos a su declaración en concurso de acreedores.

El juicio, que ha sido promovido por más de 900 excooperativistas, englobados en las asociaciones Ordaindu y Eskuratu, es la mayor demanda colectiva acumulada que se presenta en Euskadi. Según reflejan en su demanda, el colectivo fue inducido con “informaciones engañosas” a mantener sus ahorros en Fagor Electrodomésticos y Edesa a pesar de que “los responsables del conglomerado de cooperativas de Arrasate conocían que las dos empresas estaban abocadas al cierre”.

La primera sesión del juicio arrancará con Arantxa Laskurain, secretaria general de la Corporación Mondragon. También estarán presentes, como testigos, los expresidentes de la Corporación José María Aldekoa y Txema Guisasola, quien fue náximo responsable del grupo de electrodomésticos quebrado. Las testificales de ese día se completarán con la presencia de la responsable de las finanzas del conglomerado cooperativo de Arrasate, Belén Kortabarria, y con el exdirector general de Fagor Fabián Bilbao.

El 8 de mayo están citados como testigos el expresidente de la Corporación Mondragon Javier Sotil, así como el presidente del Grupo Eroski, Agustín Markaide. La asistencia de este fue solicitada por los demandantes en su condición de cabeza visible del fondo de reestructuración diseñado en el seno de la Corporación mediante préstamos a Fagor y Edesa para tratar de salvar a las dos cooperativas. Ese mismo día también acudirán a la sala de juicio como testigos el que fuera presidente del consejo rector de Fagor Javier Retegi Albisua, y la antigua vicepresidenta del consejo rector de la cooperativa Ana María Beristain.

Para el día 9 de mayo está prevista la presencia del último presidente del consejo rector de Fagor Electrodomésticos y quien presentó el concurso de la cooperativa, Xabier Bengoetxea. Además, intervendrá Sergio Treviño, director general de la cooperativa en el momento de su quiebra. Esa tercera jornada del juicio se cerrará con la presencia de dos peritos presentados por la Corporación Mondragón.

Principal perjudicado

La Corporación Mondragon rechaza los argumentos de los excooperativistas y asegura que no tiene ninguna responsabilidad en la crisis de Fagor Electrodomésticos y Edesa, al tiempo que destaca que los socios que ahora demandan al grupo "tenían pleno conocimiento de las decisiones y riesgos empresariales de sus cooperativas". “Corporación Mondragon no es un holding empresarial en el que la matriz ejerza un control efectivo sobre las cooperativas, sino que es una asociación de distintas cooperativas autónomas y soberanas". Mondragón ha insistido en que cada una de las cooperativas "es responsable de su propia gestión y de desarrollar su actividad empresarial con la mayor eficacia posible" y ha recordado que los mecanismos de solidaridad "no son ilimitados, ni una garantía de viabilidad de cooperativas no viables".

Para la Corporación, "no tiene sentido" reclamarle la devolución de las cantidades que los socios aportaron individualmente a su propia cooperativa cuando el grupo "es el principal acreedor de las sociedades concursadas y, por tanto, el principal perjudicado".