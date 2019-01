Detenido en Orduña tras agredir a su expareja, herida grave al caer por una ventana

El suceso no ha trascendido hasta este martes, pero la agresión se produjo el pasado 14 de enero y el atacante fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Violencia de Género de Bilbao, que decretó su puesta en libertad con cargos.



Según la agencia Efe, el detenido no tiró a su víctima por la ventana, por lo que no ha sido acusado de un delito de intento de homicidio.