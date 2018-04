Hacienda alavesa detecta 2,6 millones de euros sin declarar en el extranjero durante 2017

La Hacienda Foral alavesa detectó un total de 2,6 millones de euros sin declarar en el extranjero durante el año 2017, a cuyos titulares obligó a regularizar sus bienes, a tributarlos y a abonar también losintereses de demora. Asimismo, estos cinco contribuyentes alaveses han tenido que pagar también sanciones, por un valor total de 354.715 euros, al detectar Inspección "incongruencias" entre lo declarado y lo tributado.

En un comunicado, la Diputación alavesa ha informado de que se trata de cantidades detectadas a través del llamado modelo 720, que obliga a los contribuyentes a declarar los bienes en el extranjero. En concreto, durante el año 2017 fueron 280 los contribuyentes que realizaron este trámite, en relación a sus bienes y derechos en países extranjeros a fecha 31 de diciembre de 2016.

Según ha recordado, la obligación de realizar esta declaración comenzó en el año 2014. Desde esa fecha, la presentación de la declaración en los años sucesivos sólo es obligatoria cuando el valor conjunto respecto a lo declarado se incremente en más de 20.000 euros.

Desde el año 2014, un total de 1.985 contribuyentes alaveses han presentado esta declaración de bienes en el extranjero. Esta declaración es comprobada por el Servicio de Inspección de la Hacienda Foral alavesa y sirve para abrir expediente en el caso de detectar discrepancias con respecto a las declaraciones presentadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Patrimonio o en el Impuesto sobre Sociedades.

Desde la puesta en marcha de este modelo, han sido 45 los expedientes abiertos por inspección que han derivado en la obligación a 13 contribuyentes alaveses a declarar 7,2 millones de euros. Se trata, en todo caso, de deudas tributarias generadas al detectar "incongruencias" entre lo declarado en el modelo 720 y lo tributado.

Las sanciones son superiores en los supuestos en que el contribuyente oculte bienes en el extranjero y no los declare en el modelo. En ese caso, las sanciones ascienden al 150% de la cuota resultante de incorporar en la base imponible el importe íntegro de los bienes no declarados en el modelo 720, que además no prescriben en ningún caso.