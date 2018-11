PNV cree que la renuncia de Marchena es "una gota más" en la "crisis" de la Justicia y reclama "un cambio sustancial"

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha considerado que la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial es "una gota más" en la "crisis" de la Justicia, que evidencia que es necesario "un cambio sustancial". No obstante, ha dicho temer que "esta crisis se solventará por medios similares a los que la han provocado" y que PSOE y PP harán "un nuevo pacto sin consultar a nadie".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha pronunciado de este modo en relación a la renuncia del magistrado Manuel Marchena, candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial, a presidir el órgano de gobierno de los jueces. Marchena ha hecho público un comunicado este martes en el que defiende su independencia y se desliga del acuerdo político entre PSOE y PP.

Para Koldo Mediavilla, este anuncio "ha sido una información un tanto no esperada". Según ha indicado, el PSOE y PP, que "han sido los responsables de generar la actual crisis dentro del CGPJ con su pacto 'ad hoc', deberán dar respuesta a una situación como la actual".

El dirigente del PNV ha apuntado que el hecho de que Marchena "se descarte, por considerar que no obedece a una obediencia, a una militancia, a un apoyo político, es lógico". "Lo que ocurre es que, después de esta crisis de la administración de Justicia como tal, es una gota más que nos induce a pensar que es necesaria una reflexión profunda y un cambio sustancial en cuanto al sustrato y a las instituciones propias de jueces", ha precisado.

Asimismo, ha dicho temer que, "como en casos anteriores, esto sea la política de Juan Palomo, de 'yo me lo guiso, yo me lo como', que los partidos mayoritarios españoles vienen aplicando en estos ámbitos institucionales". De este modo, ha afirmado que no descarta que "esta crisis provocada por la renuncia del juez Marchena se solvente por medios similares a los que se había provocado, es decir un nuevo pacto entre PP y PSOE sin consultar ni tomar en consideración absolutamente a nadie más".

WATHSAPP DE COSIDÓ

Mediavilla ha aludido a los mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a los senadores de su partido sobre el control en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras al acuerdo entre Gobierno y PSOE. Estos mensajes, ha afirmado el dirigente del PNV, "ponen en evidencia la politización de la Justicia, al margen de una judicialización de la política que se ha llevado a extremos inconcebibles, como es el caso catalán".

"Las declaraciones de Cosidó son fundamentales para entender una intromisión política en el ámbito judicial que es impresentable", ha concluido.