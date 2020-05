El coronavirus borra del cartel los principales festivales de música de Euskadi

Las entradas adquiridas sirven automáticamente para la nueva fecha, aunque puede solicitarse su devolución entre el 18 y el 31 de mayo. La promotora ha pedido apoyo al público del festival que hubiera adquirido la entrada para esta edición, y les solicita que la conserven y no pidan la devolución del importe. "Si conserváis vuestra entrada, nos ayudáis a que todo sea menos duro y más fácil retomar el camino. No sólo a nosotros, también a la 'crew' del festival (trabajadores autónomos), como 'runners', 'hospitality', técnicos, producción o 'stage managers', que este año se han quedado sin trabajo y a los que queremos apoyar destinando cinco euros de cada entrada vendida", ha explicado.

La organización del festival, la promotora Last Tour, anunciará antes de finalizar este mes de mayo más detalles sobre el aplazamiento y la fórmula para la devolución de las entradas.

La edición de este año del Bilbao BBK Live tenía previstas las actuaciones de Kendrick Lamar, Placebo, The Rapture y Caribou, entre otros, en la jornada del 9 de julio; y The Killers, Bomba Estéreo, Supergrass, León Benavente y Tommy Cash, el día 10. Para la jornada final, el sábado 11 de julio, estaban anunciadas las actuaciones de Pet Shop Boys, Bad Bunny, Blood Orange, FKA twigs, El Columpio Asesino y La Casa Azul, entre otros.

Despues de agotar todas las posibilidades, los organizadores de los dos principales festivales de música de Euskadi han optado por la suspensión. El Festival Bilbao BBK Live no se celebrará en julio, tal y como estaba previsto, y el Azkena Rock Festival, previsto para los días 19 y 20 de junio en Vitoria, ha confirmado el aplazamiento de esta edición a 2021. Todo a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Los organizadores del Bilbao BBK Live han confirmado hoy que su edición 2020 finalmente no tendrá lugar. De momento se desconocen muchos detalles sobre la de 2021, como si se mantendrá el grueso del cartel, pero la organización en un breve comunicado difundido en sus redes sociales ha prometido que ofrecerá más noticias en breve. El comunicado es el siguiente: Sabemos que muchos estáis esperando nuestras noticias sobre la celebración del festival. Hoy os contamos que no podrá realizarse tal y como estaba programado para este verano. Sabemos que la tristeza de esta noticia es compartida por todos los que esperabais con ilusión vuestra cita anual en Kobetamedi y es por esto que todo el equipo que hacemos Bilbao BBK Live estamos trabajando para daros más detalles antes de final de mes y para los que no podáis venir el año que viene os enviaremos la información sobre la mecánica para la devolución de las entradas. Mientras tanto, cuidaos mucho. Gracias por el cariño y la paciencia con la que nos estáis acompañado durante estas últimas semanas de incertidumbre.