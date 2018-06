Se duplican las solicitudes de asilo en Euskadi y rozan ya las mil

La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi) estima que aproximadamente 970 personas solicitaron asilo en Euskadi en 2017 (592 en Bizkaia, 258 en Araba y 121 en Gipuzkoa). Es decir, que la cifra de solicitantes se duplica con respecto al número registrado en 2016, que fueron 500. El 70 % de las peticiones que se presentan en la comunidad autónoma las tramita CEAR y de estas el 40,33 % fueron realizadas por ciudadanos de Venezuela, el 9,52 % son de Colombia y el 8,16 % de Ucrania. Por sexos, el 46 % son mujeres y el 54 % son hombres.

Coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado, CEAR Euskadi ha presentado su informe anual sobre la situación de los refugiados y en el caso de Euskadi ha destacado que las plazas para acogerles han pasado de 200 en 2016 a 463 en la actualidad, pero "todavía no son suficientes". Según la organización, las 463 plazas que hay en Euskadi están ocupadas o reservadas y solo de las que gestiona la propia organización tiene una lista de espera de más de 100 personas para poder entrar en alguna de ellas. "Aquí es donde pueden entrar las instituciones vascas, apoyando la creación de nuevas plazas y nuevos sistemas de acogida que complementen el estatal" , ha explicado la directora de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena.



"Se ha extendido la falsa creencia", ha recalcado el presidente de CEAR-Euskadi, Javier Galparsoro, "de que las personas refugiadas no llegan. Estos datos demuestran que sí llegan, la cuestión es que lo hacen por su cuenta y sus casos no son mediáticos".



"No podemos establecer personas refugiadas de primera y de segunda, hay que garantizar la protección internacional y la acogida digna a toda persona que huya de una persecución y así lo requiera?, ha añadido.



En ese sentido, entre los retos que aún quedan pendientes destaca el de reducir el tiempo de espera para tramitar la solicitud de asilo, que ahora es de tres meses solo para formalizar la solicitud de protección internacional.



La creación de un albergue público de primera acogida a las personas que todavía no han entrado en el programa de asilo; el cuidado de la salud de los refugiados, también de la psicológica; y el acceso efectivo a derechos fundamentales básicos como el empleo o la vivienda son las otras demandas de CEAR-Euskadi.