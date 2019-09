La dirección interina de EA anuncia primarias y los críticos rechazan que sea una decisión legal

La crisis de Eusko Alkartasuna (EA), partido fundado en 1986 por Carlos Garaikoetxea como escisión del PNV e integrado ahora en EH Bildu, ha tenido su reflejo en la asamblea nacional celebrada en la tarde-noche de este jueves en la sede de Vitoria. La dirección interina de la formación tras la salida de Pello Urizar antes del verano, comandada por Joseba Gezuraga, ha informado de la puesta en marcha de un proceso de primarias para elegir al nuevo líder de EA e incluso lo ha confirmado a la prensa. El sector crítico, que controla tres de las cuatro direcciones territoriales y que es apoyado por el propio Garaikoetxea, denuncia que no ha habido votación, que no hay tal acuerdo para iniciar el proceso y que la ejecutiva ha faltado a la verdad ante la opinión pública.

En un comunicado, el equipo de Gezuraga ha indicado que, según el reglamento de primarias aprobado por la asamblea el pasado 13 de junio y en vigor desde entonces, el proceso será gestionado por la Comisión de Organización Electoral (COE) de manera independiente a los órganos del partido. Esa COE será encargada de concretar todo lo relativo a fechas, candidaturas o censo.

El sector crítico ha cuestionado que estas primarias puedan celebrarse con garantías porque denuncian que el censo no ha sido revisado y existen militantes que no están al día de sus obligaciones, lo que distorsionaría la votación. Enfatizan que otra asamblea de julio pidió dejar en 'stand by' la toma de decisiones hasta haber peinado el censo interno y sostienen que la reunión de este jueves no ha adoptado formalmente ninguna decisión. "Esto no tiene ninguna validez", aseguran sobre los planes presentados por Gezuraga.

Los críticos propugnan que EA tengan más autonomía y peso dentro de la coalición EH Bildu, que en los últimos años ha apostado por un modelo de integración más que por la suma de los partidos fundadores, Sortu, Aralar (ya desaparecido), Alternatiba (una escisión de IU) y la propia EA. Hace dos años, el sector oficial venció en un reñido congreso por apenas 14 votos y Urizar revalidó su cargo hasta la dimisión de este pasado mes de junio. El político ha dejado también el escaño en el Parlamento, que ahora ocupa un miembro de Alternatiba, Ander Rodríguez.