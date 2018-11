El profesor de Gaztelueta condenado por abusos, en libertad hasta la sentencia del Supremo

El exprofesor del colegio Gaztelueta, del Opus Dei, condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de un alumno cuando tenía 12 y 13 años seguirá en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso de casación que presentará su defensa.



En una vistilla celebrada hoy, la sección primera de la Audiencia de Bizkaia ha decidido retirar el pasaporte al exprofesor y que comparezca semanalmente en el juzgado de su lugar de residencia, que es Pamplona.



Este tribunal consideró probado que en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 el exprofesor citaba al niño en su despacho para celebrar preceptorías o tutorías, habituales en ese centro para analizar la evolución académica, personal y espiritual del alumnado, y durante ellas abusaba sexualmente del menor, a cuyo relato otorgó total credibilidad.



Además de la pena de prisión, también le condenó a la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y la prohibición de acercarse a la víctima durante 15 años.



En la vista celebrada hoy la acusación particular, en representación de la familia del menor, ha solicitado el ingreso inmediato en prisión del condenado, mientras la defensa ha pedido la libertad provisional hasta que el Supremo resuelva el recurso de casación que presentará.



El tribunal, siguiendo su criterio habitual en estos casos, ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares hasta que la sentencia sea firme en el Tribunal Supremo.



La abogada de la familia del menor, Leticia de la Hoz, ha señalado que le hubiera gustado que el tribunal acordara la prisión inmediata, pero ha recalcado que para la familia no era "determinante" porque lo "importante" era la condena del profesor de Gaztelueta.



"No pasa nada porque entre ahora en prisión o dentro de un año", ha añadido.



De la Hoz ha señalado que en el Tribunal Supremo la familia se opondrá al recurso de casación y pedirá que se confirme la sentencia de la Audiencia de Bizkaia y ha confiado en que el caso esté definitivamente resuelto en unos nueve meses.



Por su parte, el abogado del exprofresor de Gaztelueta, quien reiteró en una carta su inocencia tras conocerse la sentencia de la Audiencia de Bizkaia, ha afirmado que pedirá en el Supremo la absolución de su cliente sobre la base de que lo declarado por el menor "no es cierto".