La familia recurrirá al TS porque, con el relato de hechos de la sentencia, sus "conclusiones son discutibles"

La familia de Iñigo Cabacas recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Bizkaia, que condena a dos años de cárcel y seis años de inhabilitación a uno de los seis ertzainas procesados por la muerte del joven y absuelve a los otros cinco, ya que considera que recoge "un relato de hechos que al 100% prácticamente es el de la acusación", pero luego "las conclusiones a las que llega son discutibles", según ha anunciado su abogada, Jone Goirizelaia.

El equipo de abogados de la acusación particular y los padres del Iñigo Cabacas han comparecido en Bilbao, junto a amigos del joven, después de que este pasado jueves la Audiencia de Bizkaia hiciera pública la sentencia del caso por la muerte del joven, que resultó herido el 5 de abril de 2012 al recibir el impacto de una pelota de goma, durante una carga policial en Bilbao, y falleció cuatro días después en el hospital de Basurto.

La abogada Jone Goirizelaia se ha mostrado "moderadamente satisfecha" con la sentencia "contundente" de la Audiencia porque recoge "un relato de hechos que al 100% prácticamente es el de la acusación".

No obstante, ha opinado que "luego la traslación de las responsabilidades de ese relato a la condena y absolución técnicamente no es ajustada a lo que pensamos que tiene que ser". A su entender, "las conclusiones a las que llega son discutibles y dan pie para interponer recurso" y, por ello, presentarán recurso de casación ante el TS. Para ello, cuentan con un plazo de cinco días a partir de este viernes.

La letrada ha destacado que la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia realiza un relato de hechos en el que "la verdad judicial se acerca mucho a la verdad real" ya que explica que "Iñigo era una persona que estaba allí, que no estaba haciendo nada --como el resto de las personas que estaban allí--, y que fue alcanzado con una pelota".

Asimismo, ha remarcado que el fallo de la Audiencia dice "exactamente lo mismo" que la acusación particular en relación al hecho de que realizar la carga policial en la que resultó herido Iñigo Cabacas "no era necesario, fue desproporcionado, fuera de todos los reglamentos". "Además, dice más, que si no se hubieran dado las órdenes para acudir allí con tantas furgonetas en la forma en que se dieron, no habría pasado seguramente nada y añade que igual esa actuación fue la desencadenante de todo lo demás", ha valorado.

También ha incidido en el hecho de que la Audiencia señala, en su resolución, que "la instrucción policial se hizo mal" porque "no se hizo todo lo que se tenía que hacer" y, si "las cosas se hubieran hecho de otra manera, tendríamos más elementos para llegar a otras conclusiones".

En este sentido, ha destacado que el tribunal achaca esa "mala" instrucción a la Ertzaintza, lo que "debe llevar a reflexión" porque, además, esta misma semana, el fiscal general de Álava "hizo unas manifestaciones en este sentido" sobre la instrucción en el 'Caso De Miguel'.

Asimismo, ha apuntado que la Audiencia recoge que, como defendía la acusación, "no están todas las personas que tenían que estar sentadas en el banquillo o que, por lo menos, tenían que ser investigadas", tanto posibles autores materiales como mandos.

Según ha recordado, la acusación ha mantenido que "había una responsabilidad en cascada" y que incluía también a quienes diseñaron el operativo y a quienes "daban las órdenes", y, pese a que ha hecho "infinidad de solicitudes" al respecto, "se nos ha denegado siempre esta opción". "Y ahora la sentencia de la Audiencia dice que eso también tenía que ser investigado", ha insistido.

Gorizelaia ha señalado, por otro lado, que la sentencia "da credibilidad" a los testigos "civiles", que se encontraban en la zona ese día, mientras que no da credibilidad a "la mayoría" de los testimonios de los ertzainas y señala que se basan en "un corporativismo mal entendido y en un intento de liberarse ellos de posibles implicaciones".

EXPLICACIONES

Por su parte, los padres del joven, Manu Cabacas y Fina Liceranzu, han considerado que, aunque la sentencia "no está mal del todo", no pueden quedarse "satisfechos" ya que, según ha apuntado el padre, cinco de los seis acusados han quedado absueltos y el oficial que ha sido condenado "está jubilado" ya.

"No creo que sea justa", ha manifestado. No obstante, ha valorado que la sentencia recoge "más que esa condena" y ha esperado que "podamos seguir trabajando en ello para que esos que no están, por el procedimiento de la instrucción que la jueza dice que no se hizo correctamente, puedan aparecer", tanto responsables policiales como políticos.

Tras mostrar su agradecimiento a las personas que les han apoyado durante "este largo viaje lleno de obstáculos", han realizado "una interpelación a los responsables políticos", la primera de ellas al entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, porque la Audiencia "dice que no dijo la verdad, que mintieron, que intentaron desviar la atención a unos supuestos altercados que la sentencia demuestra que no existieron". ¿"Nos dará alguna explicación?", ha preguntado.

También ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a la actual consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y al secretario de Convivencia, Jonan Fernández, a que "se lean la sentencia y vean que se ha demostrado que la Ertzaintza actuó mal, que han ocultado pruebas, han mentido en el juicio, que estuvieron preparándose para evitar responsabilidades". "¿Piensan darnos alguna explicación sobre la actuación de la Ertzaintza?", ha cuestionado.

Asimismo, ha criticado la actuación de los abogados del Gobierno Vasco que han estado, durante seis años, intentando "justificar lo que allí pasó", sin que "nadie asuma las responsabilidades, y ha censurado a la fiscal del caso "su actitud pasiva" y el haber pedido "el archivo y la absolución".

Manu Cabacas ha asegurado que a la familia le gustaría que Urkullu, Beltrán de Heredia y Fernández les expliquen "por qué han actuado así, engañándonos, por qué decían que no fuéramos por el camino de la Justicia, que nos íbamos a encontrar muchos enemigos". "Ya lo hemos visto, los primeros a ellos", ha manifestado.

"No teníamos más que ese hijo, se lo debemos a él y, por eso, hemos luchado y lucharemos hasta el fin", ha afirmado el padre, que ha recordado que, cuando los actuales responsables del Ejecutivo vasco "cogieron el Gobierno, decían que Ares llevaba dos meses de retraso en dar explicaciones" y se ha preguntado "cuántos llevan ellos".

Según ha añadido, "cuando se les preguntaba esto la sociedad en la calle, siempre argumentaban lo mismo que Ares, que estaba en el Juzgado". "Ahora ha acabado el partido, ¿van a seguir igual? Nos gustaría que nos dijeran por qué han obstruido, por qué nos han tratado tan mal", ha dicho.