La otra cara de la huelga feminista: "tengo que trabajar y es lo que toca"

No todas las mujeres se han podido permitir ir a la huelga o salir a las calles a manifestarse. Cajeras de supermercado, dependientas de tiendas de ropa, joyeras o camareras del centro de Bilbao han tenido que quedarse cubriendo su puesto de trabajo y mirando desde los escaparates cómo la marcha morada reivindicaba por sus derechos.

"Tengo que trabajar y es lo que toca, si no tuviera turno hoy sí que habría ido a la manifestación pero como ves, somos muchas las que hoy pringamos", ha indicado Maria, cajera de uno de los supermercados Carrefour de la ciudad.

Maria, quien no ha querido dar su nombre real "por no tener problemas", no es la única que se ha encontrado en esa tesitura. Aitziber M. es dependienta de una de las tiendas de ropa ubicadas en la Gran Vía bilbaína y ha tenido que quedarse a trabajar mientras que todas sus amigas han salido a las calles.

"Acabo de empezar a trabajar aquí, y claro, si ahora digo que hago huelga o falto no sé. Necesito el dinero porque quiero hacer un máster", ha contado mientras colocaba camisas detrás del mostrador de una tienda casi vacía.

Otra de las cuestiones que han impedido a las mujeres acudir plenamente a la huelga o a las manifestaciones en sus ciudades ha sido el hecho de tener que cuidar a sus hijos. Una medida para que eso no suponga un problema ha sido la que han realizado 30 hombres de entre 15 y 40 años de Arrasate-Mondragón, quienes se han encargado de cuidar hijos de aquellas mujeres que han querido secundar la huelga con total libertad.

"Como las escuelas hacían huelga, el objetivo es que no fuera un impedimento el tener que cuidar de los niños ni tener que pasarle a las abuelas ese cuidado y que los hombres que tengamos disponibilidad pues poder cuidar de los niños", ha señalado Adrian U., uno de los jóvenes que se ha acercado para aportar su granito de arena a la lucha feminista.