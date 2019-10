El Gobierno de Navarra no recurrirá la sentencia que anula la valoración del euskera como mérito en las zonas mixtas o no vascofonas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha confirmado este martes que el Ejecutivo no va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anula varios artículos del decreto foral del euskera relativos al uso y a la valoración de esta lengua como mérito en las zonas mixtas y no vascófonas de Navarra.

Chivite ha explicado que no van a recurrir la sentencia por "cuestiones de seguridad jurídica". La presidenta ha asegurado que "hay una línea de trabajo para darle una solución normativa a la sentencia porque se ha creado un vacío legal. La sentencia no solo anula artículos de este decreto, sino que también invalida artículos de decretos anteriores". Por ello, ha subrayado, "no procede el recurso a esta sentencia". Interpelada por los posibles plazos para la aprobación de una nueva normativa, Chivite ha explicado que de momento, no manejan plazos.

Respecto a las posibles discrepancias dentro del Gobierno -formado por PSN, Geroa Bai y Podemos-, Chivite ha afirmado de manera contundente que "el Gobierno no va a recurrir la sentencia, y es el gobierno en su conjunto".