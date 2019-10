Las madres afectadas por la no devolución del IRPF prevén "seguir por la vía judicial"

Las madres y padres que reclaman la devolución de las retenciones del IRPF que abonaron durante las prestaciones por maternidad (solicitadas entre 2014 y 2018) se han reunido este viernes con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y con la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, después de que la semana pasada se conociese la sentencia judicial que prohíbe la devolución de dichas cuantías mediante exenciones. El Gobierno de Navarra ya anunció que si la resolución judicial era desfavorable, "trabajaría en una segunda vía".

La alternativa que el Gobierno ha planteado a las madres ha sido "la deducción en vez de la exención porque los tribunales ya han dicho que la exención no es posible". En otras palabras, les han propuesto una deducción "progresiva" que está previsto que se ejecute sobre la renta del año 2020, por lo que se haría efectiva en 2021. Una solución que no satisface a las madres porque, tal y como ha señalado la portavoz, Carmen Azpillaga, "no se hará sobre la renta cuando se cobró la prestación, sino sobre la del año que viene, algo que tampoco es justo porque habrá muchas familias que les salga peor porque no estarán en la misma situación".

A la salida de dicha reunión, las madres se han mostrado "decepcionadas" y "cabreadas" con el Gobierno foral por descartar la exención y plantear una deducción y han lamentado que aunque prometían que "iban a poner a las familias navarras igual que las del resto de España, no va a ser así". Han asegurado que esta "solución no satisface ni nuestras expectativas ni lo que se nos había prometido hasta la saciedad".

Entre las promesas realizadas por el Ejecutivo foral, estaba la de igualar la situación de las familias navarras a las del resto del Estado. Hay que recordar que esta cuestión se remonta a octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el IRPF no debe cobrarse durante el permiso de nacimiento, adopción o acogimiento. El problema llegó al intentar aplicar esta sentencia en Navarra y Euskadi, que cuentan con la fiscalidad transferida y una normativa propia al respecto. La Comunidad foral cuenta con la Ley Foral 22/2012 -aprobada durante la última legislatura de UPN, con Yolanda Barcina como presidenta-, que elimina la exención del IRPF por maternidad. Tanto el Ejecutivo anterior (liderado por Uxue Barkos), como el actual, así como la reciente sentencia judicial, consideran que no se puede devolver estas cuantías porque la ley foral es explícita y no da lugar a interpretaciones.

La portavoz de las madres, Carmen Azpillaga ha asegurado que ante esta situación, prevén "seguir con la vía judicial. Esto no se ha acabado hoy, ni mucho menos, ellos han puesto sobre la mesa una solución que no nos satisface y nosotras seguiremos por nuestro camino". Azpillaga ha incidido en que la sentencia no es firme y que por lo tanto, puede recurrirse.