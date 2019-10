Si la Justicia no da la razón a las familias navarra, el Gobierno buscará una "segunda vía" antes de fin de año

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha comparecido este viernes en la Comisión de Administración foral a instancias de Navarra Suma para abordar la devolución de las retenciones del IRPF practicadas durante el cobro de las prestaciones de maternidad y paternidad a aquellas personas que las solicitaron entre 2014 y 2018. Chivite se ha comprometido a encontrar una solución antes de final de año, aunque habrá que esperar a saber qué resolución emite el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que está analizando las denuncias presentadas por seis familias navarras contra la Hacienda foral. Si las sentencias son favorables a este colectivo, la presidenta del Gobierno ha manifestado su intención de utilizarlas como un "argumento jurídico de poder" para seguir trabajando en esa línea y devolver las cuantías. En caso de que las sentencias sean desfavorables, Chivite ha asegurado que continuarán trabajando en un posible segundo camino aunque ha incidido en que no se aplicará ninguna solución sin "plena garantía jurídica".

La cuestión se remonta a octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el IRPF no debe cobrarse durante el permiso de nacimiento, adopción o acogimiento. El problema llegó al intentar aplicar esta sentencia en Navarra y Euskadi, que cuentan con la fiscalidad transferida y una normativa propia al respecto. De hecho, en la Comunidad foral, a día de hoy, no puede reclamarse esta deducción porque la Ley Foral 22/2012 -aprobada durante la última legislatura de UPN, con Yolanda Barcina como presidenta- elimina la exención del IRPF por maternidad. El asunto saltó a la palestra a finales de la legislatura pasada -con Uxue Barkos, de Geroa Bai, al frente-, cuando un colectivo de madres afectadas exigieron el pago de dichas cuantías. Tanto el Gobierno de Barkos como el de Chivite han confirmado que con el actual marco jurídico no se puede devolver estas cuantías a las familias afectadas porque la ley foral que regula esas exenciones es explícita y no da lugar interpretaciones.

Navarra Suma -UPN, PP y Ciudadanos- ha presentado una proposición de ley para devolver estas cuantías cuya admisión a trámite deberá aprobarse o no en las próximas semanas. Por el momento, todos los grupos parlamentarios han manifestado su desacuerdo con esta proposición de ley porque, de aprobarse, supondría aplicar de manera conjunta la "actual deducción en la cuota diferencial por prestaciones de maternidad y paternidad" y la exención del IRPF durante los periodos de baja maternal o paternal".

A excepción de Navarra Suma, el resto de partidos políticos optan por esperar a conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En caso de que sea desfavorable, y a pesar de la voluntad expresada por Chivite de buscar una segunda línea para devolver las cuantías a las madres, el resto de partidos muestra su cautela con las posibles soluciones, incluyendo la proposición de ley de Navarra Suma.

La portavoz de Geroa Bai -socio de Gobierno-, Uxue Barkos, ha advertido de que existe un "riesgo real" de redactar "una ley sin seguridad jurídica, que demos dinero a las familias y luego tengan que devolverlo". Por su parte, Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, ha acusado a Navarra Suma de plantear "una eliminación de los regímenes forales fiscales". Además, ha pedido a la presidenta de Navarra que no busque esa segunda vía: "Si a todos los que pierden en los tribunales en materia fiscal, les van a buscar otra solución... Tienen una lista muy larga porque hay muchas personas pleiteando contra la Agencia Tributaria". Araiz ha incidido en que esta exención del IRPF no es un impago y que ahora no se puede devolver "lo que jurídicamente UPN y PSN decidieron en su momento que las familias estaban obligadas a pagar".

El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha añadido que "si los tribunales dicen que el legislador, en ese momento UPN, hizo mal la ley, contribuiremos con nuestro voto a arreglar eso, pero lo que hay aquí es una cuestión política". Asimismo ha criticado que UPN -ahora dentro de la formación Navarra Suma- cargase "taxativamente las exenciones" en un momento de crisis y ahora plantee una doble deducción y exención. En otro orden de cosas, Marisa de Simón, portavoz parlamentaria de I-E ha criticado la proposición de Navarra Suma aludiendo a que "no distingue entre rentas altas, medias y bajas", por lo que se pierde la progresividad. De Simón ha concluido asegurando que la devolución que se plantea es "jurídicamente imposible" y ha pedido a Chivite que no busque otras vías.