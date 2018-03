Beltrán asegura que el PPN "va a ser pieza clave para sacar al cuatripartito" del Gobierno de Navarra

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que su formación "va a ser una pieza clave en el futuro Gobierno y para sacar al cuatripartito de Barkos".

Beltrán ha contestado así a las declaraciones de la secretaria general del PSN, María Chivite, en las que excluyó a EH Bildu y el PPN de los futuros pactos poselectorales que se puedan producir tras las próximas elecciones forales previstas para 2019.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Comité Ejecutivo del PPN que se ha celebrado este sábado en Pamplona, Beltrán ha calificado estas palabras de "absolutamente desafortunadas" y ha destacado que "es momento de tener altura de miras, de la política de verdad, de olvidarse de personas, personalismos y partidismos".

En este sentido, ha asegurado que "Navarra está en una situación muy preocupante, gobernada por los nacionalistas vascos que quieren anexionarnos a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), que quieren que Navarra deje de ser Navarra, que quieren que dejemos de ser una comunidad foral diferenciada dentro de España, y que quieren que seamos una provincia más de la CAV".

"La única línea roja en la que tiene que pensar el PSN es en aquellos partidos que reniegan del Amejoramiento y de la Constitución", ha subrayado Beltrán que ha llamado a "estar todos juntos, tanto el PSN como el resto de partidos que queremos seguir siendo lo que somos: navarros y españoles". Asimismo, ha recordado a Chivite que "durante muchos años hemos gobernado y pactado juntos cuando estábamos en coalición con UPN.

La dirigente de los 'populares' ha estado acompañada por la exdirigente de UPN Amelia Salanueva que se ha incorporado recientemente al PPN. Beltrán ha considerado "muy relevante" la adhesión de Salanueva en su formación "porque es una persona de gran valía personal y política" y ha asegurado que "va a tener una gran participación dentro de nuestro partido" y "nos va ayudar en nuestra labor diaria tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos donde tenemos representación para seguir haciendo una oposición valiente, seria, orientada a presentar acciones propositivas pero también teniendo como objetivo sacar al cuatripartito del Gobierno".

Por su parte, Amelia Salanueva ha explicado que se ha afiliado al PPN para "echar al actual Gobierno de Navarra, no sólo porque sea legítimo una alternancia de gobierno, sino porque creo que es una situación de emergencia social y Navarra está atacada desde muchos frentes".

Al respecto, ha asegurado que el Ejecutivo foral está realizando "una gestión de imposición contra la libertad del proyecto nacionalista, un proyecto en el que el euskera es clave para construir la nación vasca".

Salanueva ha asegurado que el PPN "en estos momentos es más importante que nunca porque los problemas de Navarra trascienden lo meramente local". "Navarra necesita un apoyo de un partido político que crea en Navarra, el Amejoramiento y la Constitución, y que esté presente en las instituciones españolas y europeas", ha añadido.

Preguntada por los periodistas, la que fuera candidata en 2015 a la presidencia de UPN, ha negado que tuviera problemas la formación regionalista ni que haya habido "un cambio ideológico" como razones para afiliarse en el PPN.

"No he cambiado, sigo siendo la misma y sigo luchando por lo que he luchado toda mi vida: la defensa de la identidad de Navarra, por tener una tierra próspera y libre, en el marco del Amejoramiento y la Constitución", ha destacado.