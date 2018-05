El PSN pide a Barkos que convoque el Consejo del Diálogo Social e "inicie las conversaciones" para el Plan de Empleo

En rueda de prensa, Chivite ha señalado que "no se puede sucumbir al chantaje de EH Bildu, de Podemos, de ELA y de LAB, que si no quieren estar" en el diálogo social "que no estén, pero que dejen hacer a los demás".

Ha considerado así "desacertada" la proposición de ley de EH Bildu y de Podemos para eliminar el Consejo del Diálogo Social porque "es desde este órgano desde donde deben salir propuestas, medidas que articulen el Plan de Empleo", ya que "Navarra es la única CCAA que no tiene un Plan de Empleo".

Chivite, que ha señalado que "llevamos tres años de legislatura y en esta materia no ha habido ningún tipo de avance", ha indicado que el PSN apoya el Consejo de Diálogo Social, "del que se autoexcluyeron ELA y LAB".

La dirigente socialista ha manifestado que "nos preocupa la actitud de la presidenta" ya que "Geroa Bai ha firmado en el marco del Parlamento que el Consejo del Diálogo Social sigue siendo un foro válido pero ella parece más preocupada de no incomodar a ninguno de los miembros del cuatripartito". "La realidad es que no lo ha convocado ni una sola vez", ha criticado.

"Ha dejado morir el diálogo social porque no quiere enfadar a sus socios y sin tener una alternativa al respecto", ha añadido Chivite, quien ha recordado que los dos vicepresidentes del Gobierno foral firmaron con la CEN y los sindicatos UGT y CCOO "un principio de acuerdo donde se refrendaba la necesidad de elaborar un Plan de Empleo" e "invitar a ELA y LAB a este Consejo para participar en la negociación del Plan Empleo". "Nosotros en ese momento creímos la palabra del Gobierno, pero la realidad es que ha pasado más de un año y seguimos igual e incluso peor", ha expuesto.

Chivite ha afirmado que "Navarra no tiene un Plan de Empleo porque su presidenta no lo quiere, porque hay falta de voluntad política y porque no quiere enfadar a sus socios de Gobierno ni a ELA y LAB". Ha indicado así que están de acuerdo con que el Consejo se "abra a más agentes" pero que "en todo caso estén los que quieran estar y estén dispuestos a aportar y a construir". "Los que no quieran estar que se aparten a un lado y dejen construir un futuro mejor para nuestra Comunidad", ha apuntado.

Por su parte, la parlamentaria socialista Ainhoa Unzu ha explicado que su grupo lleva al pleno de este jueves una moción por la que se insta al Ejecutivo foral a elaborar con carácter "urgente" un Plan de Empleo y ha adelantado que se opondrán a la proposición de ley de EH Bildu y Podemos para eliminar el Consejo del Diálogo Social.

Unzu ha exigido a Barkos que "recupere el diálogo social, que a lo largo de esta legislatura ha estado muerto" y que "sea capaz de negociar y firmar el Plan de Empleo que Navarra necesita". "Este Gobierno ahora sí que está haciendo alguna cosa en materia de empleo y no podemos obviar que nos encontramos en un momento de crecimiento económico y en España y en Navarra se está generando empleo", ha dicho, para añadir que "el empleo que se genera es de alta precariedad".

Ha censurado Unzu que "Navarra está liderando el índice de siniestralidad laboral" y "tampoco podemos estar orgullosos de liderar la brecha salarial". "Esto demuestra que necesitamos un Plan de Empleo con compromisos reales, asumibles, que la recuperación está llegando y que las familias lo tienen que notar", ha expuesto.