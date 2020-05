Los sindicatos vascos se manifiestan en contra de la apertura de los colegios: "Sin medidas claras que garanticen la salud no se puede volver a las aulas"

Representantes de los sindicatos ELA, LAB, Steilas, CC.OO. y UGT se han manifestado este miércoles frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao para mostrar su desacuerdo con el plan del Ejecutivo vasco de volver a las aulas el próximo lunes, 18 de mayo, un plan anunciado por el Gobierno de Urkullu la pasada semana en el que hasta 90.000 estudiantes, empezando por los de 2º de Bachillerato y algunos ciclos de Formación Profesional, debían retomar las clases en la fase 1 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus. Ante el descontento de la comunidad educativa, el Gobierno vasco ha anunciado que da "autonomía" a los centros, pero les emplaza a explicar por qué no querría abrir, ya que "pedagógicamente" es lo recomendable.

Bajo el lema 'Hezkuntza komunitatearen osasuna bermatu. Neurriak negoziatu' (Garantizar la salud de la comunidad educativa. Negociar medidas) han exigido que se tomen medidas claras y concretas sobre el regreso a las aulas. Una decisión, que no contemplan que se tome desde los centros escolares, ya que según los representantes sindicales debería tomarse desde el Departamento de Educación y para todos los centros igual, sean públicos, privados o concertados.

"Lo que ha propuesto el Gobierno vasco es un plan muy genérico, muy poco concreto que no se sabe cómo se puede llegar a aplicar en las aulas. Algunas direcciones han dicho que sería prácticamente inviable. Lo que pedimos es que se consensúe con los sindicatos, que se acuerde y se tomen medidas claras, efectivas, concretas que garanticen la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores docentes, alumnos y familias. Hasta que no sea así no entendemos que no se van a dar las condiciones para poder volver a la “normalidad” en las aulas y mucho menos el lunes que viene", ha señalado a este diario Alain García, del sindicato ELA, durante la protesta.

Brecha social entre escuela privada y pública

Un factor añadido que preocupa a estos cinco sindicatos, más allá del los riesgos de salud, es que si la decisión de abrir o no los colegios las toman las propias direcciones de los centros, se evidenciaría la brecha social, tecnológica y de recursos entre la escuela privada, concertada y pública.

"La brecha social y la brecha tecnológica con una situación en la que unos centros abren y otros no, no va a hacer sino crecer. La educación no puede ser a gusto del consumidor y que el centro mejor preparado tenga mejor competencias y ventajas con respecto al menos preparado. Si una dirección no se ve en condiciones de abrir eso debería ser suficiente para que ninguna otra abra", ha argumentado Pablo García de Vicuña, de CCOO.

Por su parte, Ana Pérez, representante del sindicato Steilas, ha reprochado "la falta de coherencia", ya que, según señala, se enteraron por los medios de comunicación de la decisión tomada por el Gobierno vasco. "Unos días dicen una cosa y al día siguiente nos enteramos por los medios de que iba a ser otra cosa diferente. Lo que en principio iba a ser obligatorio ahora es una propuesta que la dejan en manos de los centros. Nos parece una falta de responsabilidad absoluta, algo que tendría que decidir el Departamento de Educación y para todos los centros igual. Tendría que garantizar la igualdad para todo el alumnado, el derecho a volver al aula o no tendría que garantizarse".

Además, la representante sindical ha señalado que la decisión "no puede estar en manos de un equipo directivo que todavía en este momento no tiene ni un protocolo de cuáles son las condiciones que se tienen que dar para garantizar la salud y las condiciones de salubridad del alumnado, los profesores y el resto de trabajadores de los centros".