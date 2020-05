Euskadi empieza a recular sobre su plan de vuelta a las aulas el 18 de mayo y plantea incluso que cada familia decida

El Gobierno de Iñigo Urkullu empieza a recular en su plan anunciado la pasada semana para el regreso a las aulas desde el próximo 18 de mayo de hasta 90.000 estudiantes, empezando por los de 2º de Bachillerato y algunos ciclos de Formación Profesional. Este calendario había contado con el rechazo mayoritario de la comunidad educativa y, además, no tiene paraguas actualmente en la normativa del Ministerio de Sanidad dentro de la fase 1 de desescalada de la pandemia.

Euskadi, que incluyó en su cartel informativo sobre las medidas previstas para la fase 1 la "actividad educativa presencial", dice ahora que "se trata de una propuesta tentativa y gradual", en palabras del portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, quien ha comparecido este martes en Vitoria con la consejera comisionada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para gestionar la desescalada, Arantxa Tapia, y por la titular de Salud, Nekane Murga.

Cartel informativo del Gobierno vasco en el que se detalla cómo será la desescalada durante la fase 1

"Propuesta" y nada más. Erkoreka ha remarcado que Urkullu así lo expresó ya en su intervención ante el Parlamento Vasco del pasado viernes. Sin embargo, 24 horas después se insistió en el calendario y no como planteamiento general, hasta el punto de que la consejera Tapia aludió a que era una medida "acordada" con el Gobierno central, que sólo prevé en esta fase labores de desinfección en los centros y actividades preparatorias de la docencia.

No existe paraguas jurídico, por el momento, para iniciar este calendario. Y quedan solamente seis días. El Gobierno vasco, una coalición de PNV y de PSE-EE, reconoce que "en la fase 1 no se contempla previsión alguna" para la vuelta a las aulas, pero insiste en que tiene un compromiso por parte del Estado. Recalca que en la última prórroga del estado de alarma, en la que se dan mayores poderes de "cogobernanza" a las comunidades autónomas, hay hueco para adaptar el plan general a las demandas de Euskadi. Es más, Erkoreka y Tapia han culpado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber "compartido" todavía cómo resolver este entuerto jurídico, aunque las críticas de sindicatos, centros y familias no se dirigen hacia Madrid, sino hacia Vitoria.

Asimismo, como elementos nuevos que hasta ahora no se habían puesto sobre la mesa, el portavoz Erkoreka ha querido enfatizar la "autonomía" de los centros para aparentemente abrir o no. El portavoz, en todo caso, les ha lanzado un mensaje: "Tienen que ofrecer al alumnado lo más adecuado. Lo mejor para los alumnos. Si es que no [quieren retomar las clases], tendrán que explicar por qué es lo mejor eso para los alumnos". Y ha dicho también que "cada familia puede decidir cómo actuar", otra novedad respecto al planteamiento inicial, ya que la titular de Educación, Cristina Uriarte, recalcó a preguntas de los periodistas que no había voluntariedad en el planteamiento de regreso a las aulas salvo situaciones justificadas por motivos de salud. No obstante, un porcentaje alto de los afectados son ya mayores de edad.

"Expertos" que no se han concretado lo avalan

En todo caso, el Ejecutivo sigue firmemente convencido de la necesidad de retomar las clases a partir del 18 de mayo. "Expertos" que no han sido mencionados con sus cargos o nombres habrían recomendado al Gobierno de Urkullu la importancia de recuperar "la comunicación directa presencial" entre docentes y alumnado en cursos clave, como los de preparación del acceso a la Universidad, el último curso de ESO o la FP. "Es una propuesta que tiene fundamentos pedagógicos claros", ha dicho Erkoreka, a lo que la consejera de Salud, Nekane Murga, ha añadido que un regreso a las aulas serviría también para enseñar a los jóvenes "la disciplina social que hace falta" para comprender las medidas de seguridad para combatir la pandemia.

"Debemos dar la oportunidad a aquellos jóvenes que viven un momento clave de poder prepararse. Hay países que así lo han realizado. ¿Que tiene riesgos? Todo va a tener un riesgo. Hay que minimizarlo con medidas", ha abundado Murga. Esas medidas pasaban por circuitos de acceso y entradas escalonadas, supresión de los comedores y, sobre todo, uso obligatorio de mascarillas en recintos cerrados.

Donde no hay cambios es en la posición del Gobierno vasco de impedir reuniones de hasta 10 personas en domicilios o concentraciones de ese tamaño en espacios públicos. Entiende el Ejecutivo que lo que se regula es la "libertad de circulación" y no de "concentración", aunque sí están permitidos esos encuentros en terrazas o veladores. "Diez personas pueden correr juntas. O ir en bicicleta. Pueden hacer una excursión por el municipio o una ruta de 'trekking'", pero no quedar una casa, ha puesto como ejemplo Erkoreka.

"No todo el día" en la terraza

La consejera de Salud ha enfatizado que "si empieza toda la familia a ir de diez en diez" se puede poner en "grave riesgo" a las personas mayores, mientras que en los bares las reuniones son "al aire libre y con visibilidad". Erkoreka y Murga han coincidido en que, ante la duda jurídica, lo mejor es la interpretación más favorable a reducir riesgos y preservar la salud. A lo que Tapia ha añadido que aunque esté permitido estar sin horarios en terrazas o en los comercios, "eso no supone que podamos estar todo el día". "La salud es lo primero", ha dicho.

La responsable de Salud, en vista de algunas aglomeraciones en la calle en el primer día de la fase 1, ha confiado en la conciencia social y en que la situación no vaya a más. No obstante, ha remarcado que "no se puede mantener el aislamiento de forma permanente" y que hay que retomando actividades sociales con precaución y medidas de seguridad. "Hay que mirar en general la parte positiva", ha concluido.