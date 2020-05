El delegado del Gobierno en Euskadi: "¿Cuál es la sujeción del plan de regresar a las aulas en Euskadi?"

El delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso, pide al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que aclare con celeridad la "interpretación" del polémico reglamento propio para la fase 1 de la desescalada de la pandemia, con un modelo más severo del general aplicado en otras zonas y con algunos puntos polémicos, como la pretendida prohibición de reuniones en domicilios. Asimismo, se pregunta por qué se han justificado mayores restricciones "por una mayor precaución" hacia el coronavirus en cuanto a ocio o libertad de movimientos y que, a la vez, se apueste por una "mayor laxitud" en lo relativo a la reapertura de los colegios, con un plan para que algunos estudiantes retomen las clases presenciales desde el 18 de mayo sin el paraguas del Estado. "¿Cuál es la sujeción del plan educativo?", se pregunta.

En declaraciones a eldiario.es, Itxaso -que tomó posesión justamente el día en que se conoció el primer caso de COVID-19 en Vitoria- afirma que hay "medidas" que se han anunciado "que no están reflejadas" en la normativa propia del Gobierno vasco. Cita que, "por boca de la consejera de seguridad", se ha conocido que se prohíben encuentros de amigos o familiares en domicilios, aunque sí estarían autorizados en terrazas de bares. "¿Dónde está eso reflejado? Desde el mayor espíritu de colaboración, queremos respuestas", plantea el delegado del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ya ha hecho públicas algunas de estas incertidumbres a través de su cuenta de Twitter. También quiere conocer si la limitación de la movilidad -salvo excepciones- que se plantea para los ámbitos municipales es una "prohibición o recomendación".

La sede de la Delegación del Gobierno de España -ubicada en el paseo de Fray Francisco de Vitoria, a muy pocos metros del palacio de Ajuria Enea- acogerá este martes un nuevo encuentro de coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza copresidido por el delegado, Denis Itxaso, y el 'número dos' del Departamento de Seguridad, Josu Zubiaga. Es un cita semanal pero que esta vez adquirirá mayor relevancia. Itxaso abunda que, además, los criterios de Euskadi son de aplicación también en Treviño, perteneciente a Burgos pero ubicado geográficamente en Álava, por lo que la Guardia Civil ha de contar con una normativa clara en esta nueva fase del estado de alarma.

Más allá del ámbito de la Seguridad está sobre la mesa igualmente el debate sobre la reapertura de los colegios. El marco fijado por el Estado para la fase 1 permite actividades muy limitadas en los centros como la limpieza y la preparación para las clases. Ni siquiera en la fase 2 se contempla el regreso obligatorio de la docencia presencial. A Itxaso le llama la atención que una Administración como la vasca que plantea más restricciones que la norma general por "prudencia" se encamine a la reapertura para el día 18, cuando ya estarían convocados algunos ciclos de FP y el alumnado de 2º de Bachillerato.

"Este plan va en la dirección contraria que el decreto que hemos conocido, se va a más laxitud. La fase 1 en ningún caso contempla la apertura de los centros. ¿Cuál es la sujeción de este plan educativo? Ahora mismo no hay nada más allá de declaraciones de intenciones", señala Itxaso. No obstante, el Gobierno de Iñigo Urkullu dijo tener acordado con el Ejecutivo central este calendario. Por el momento, con buena parte de la comunidad educativa en contra, el Ejecutivo vasco no ha modificado sus planes pero tampoco los ha concretado en un texto con rango jurídico.