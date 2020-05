Euskadi asegura que tiene autorización del Estado para la vuelta a las aulas desde el 18 de mayo a pesar de las restricciones del BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) que regula el tránsito a la fase 1 de la salida de la pandemia y vigente en principio hasta el 25 de mayo limita las actividades educativas que se retomarán en España a medidas de preparación y desinfección para siguientes fases, pero el Gobierno vasco, al tiempo que ha defendido una aplicación más "restrictiva" de las posibilidades de la fase 1, mantiene su calendario para que desde el 18 de mayo retornen ya de forma presencial hasta 90.000 alumnos empezando por los de segundo de Bachillerato con medidas como el uso de mascarillas o distancias de metro y medio entre pupitres. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, comisionada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para coordinar la desescalada, ha asegurado que es algo "acordado" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a las dudas que ha suscitado entre la comunidad educativa y los sindicatos.

"Lo hemos acordado. Hemos trabajado muy intensamente ambos Gobiernos. Hemos colaborado. Con la modificación del decreto de alarma eso es posible. A partir del 18 se pueden ir incorporando diferentes cursos a las aulas de forma presencial", ha defendido Tapia en una comparecencia en la que ha copado todo el protagonismo aunque a su lado se sentaba la titular de Salud, Nekane Murga. Ha indicado también que es necesario para los alumnos de cursos clave, como los que preparan la Selectividad (ahora EBAU), saltan de la ESO a Bachillerato o están matriculados en FP, porque es la "mejor garantía" para su formación.

Fuentes del Gobierno central han indicado a este periódico que son "sensibles" a las peticiones de las comunidades autónomas y que estudiarán este caso concreto. Sin embargo, remarcan que tiene que ser autorizado por las autoridades sanitarias y que, por el momento, ello no está previsto.

Al mismo tiempo, Tapia y Murga han presentado como más "restrictivo" el plan propio para la fase 1. Han destacado que se mantiene la restricción total del ocio, el deporte y el turismo a los términos de la fase 0, es decir, con franjas horarias. En otras partes, por ejemplo, se podría jugar un partido de tenis o ir al gimnasio. Los establecimientos hosteleros sólo podrán abrir las terrazas hasta las 23.00 horas, la hora general para completar los paseos. Y la movilidad quedará limitada al municipio salvo situaciones justificadas dentro de la provincia o territorio histórico, con excepciones en áreas colindantes como Eibar-Ermua, con mucha relación. Asegura el Gobierno vasco que el artículo 7.4 del reglamento de la fase 1 habilita a las comunidades autónomas a controlar el tránsito entre poblaciones.

Cartel informativo del Gobierno vasco en el que se detalla cómo será la desescalada durante la fase 1

"No hay que asumir riesgos innecesarios" o "infravalorar" el coronavirus, han valorado Murga y Tapia, que han pedido no bajar la guardia. "Creer que ya no hay infección tiene riesgo individual y sobre todo colectivo. El que ahora se permitan agrupaciones de 10 personas no quiere decir que una persona cada día pueda estar con 10 personas diferentes, o sea, con 100 al final de la semana", ha dicho Murga con una evidente confusión numérica. No obstante, ha indicado también que Euskadi puede estar "orgullosa" de sus cifras actuales de contagios y de su capacidad asistencial, lo que ha sido clave para pasar a la siguiente fase a diferencia de Madrid, Barcelona o Valencia.

Otros 13 fallecidos y 53 nuevos contagios

En cuanto a los últimos datos, son ya 17.553 los positivos, 267 más que en la última medición. Son 4.604 casos en Álava, 9.962 en Bizkaia y 2.987 en Gipuzkoa. 53 de los 267 tienen la consideración de nuevos contagios al haber sido detectados con una prueba PCR y no con los test de anticuerpos. Son 34 en Bizkaia, 10 en Álava y 9 en Bizkaia. El denominado R0 -casos derivados de cada positivo- baja a 0,57. En menos de 1 indica que la pandemia está en remisión.

El coronavirus se ha cobrado otras 13 vidas y Euskadi supera ya el umbral de los 1.400 muertos, concretamente 1.403. Son 349 defunciones en Álava, 778 en Bizkaia y 276 en Gipuzkoa. En las últimas horas han fallecido doce vizcaínos y un guipuzcoano. La inmensa mayoría son mayores de 70 años. Puedes consultar aquí todos los datos sobre la COVID-19 en Euskadi con mapas y gráficos interactivos.

Continúan hospitalizadas 477 personas, 76 de ellos graves en cuidados intensivos. En las últimas horas, 47 personas fueron ingresadas y dos pasaron a la UCI, aunque el mayor número de altas muestra una tendencia a la baja de la ocupación de los hospitales. Hay 13.985 personas recuperadas o dadas de alta, un 80% de los positivos. Se consideran casos activos solamente 2.165. La consejera Murga ha informado de que de manera "paulatina" se irán eliminando las restricciones a las visitas a los hospitales en zonas "no COVID-19". Para evitar contagios, se habían limitado a partos y pacientes al filo de la muerte.