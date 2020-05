Urkullu sitúa a toda Euskadi en la fase 1 y promete movilizar 620 UCI "en cinco días" en caso de repunte

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Salud, Nekane Murga, han dibujado en el Parlamento Vasco un panorama optimista sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en Euskadi. "Cumplimos los parámetros para la fase 1", ha solemnizado Urkullu sobre la posibilidad de pasar a la siguiente fase de la desescalada, aunque, instantes después, Murga ha pedido a la ciudadanía que se quede en su domicilio "el mayor tiempo posible" y "evitar los encuentros y los lugares públicos".

Según los indicadores facilitados por Urkullu, desde el 4 de abril Euskadi tiene una "tasa negativa de contagios" y el denominado R0 -casos derivados por cada positivo- es inferior a 1 en los tres territorios, es decir, que muestra que la pandemia está en remisión. Se ha indicado que en Bizkaia es de 0,75, en Álava de 0,67 y en Gipuzkoa de 0,58, un dato hasta ahora nunca desglosado.

El verdadero punto fuerte para pasar a la fase 1 es que Euskadi tiene capacidad de reacción y posibilidad de habilitar "en cinco días", según Urkullu, hasta "620 camas de UCI" ya que Osakidetza dispone de un 'stock' de 637 respiradores o similares y más máquinas ya compradas y que deberían ir llegando. Se da la circunstancia de que es la quinta cifra de capacidad de camas de cuidados intensivos que se ofrece en la pandemia. Este sábado Murga habló de 384 y antes se citaron 400 UCI y 545. El propio Urkullu, en ETB, aludió a 800 camas. Urkullu ha indicado también que la Sanidad vasca tiene 'stock' suficiente de materiales de protección, como 4,6 millones de mascarillas quirúrgicas (para dos meses), 117.000 FFP2 y FFP3 (para nueve días), 94.000 batas (para ocho), 50.000 gafas (para dos meses), 159.000 litros de gel (para casi cinco meses) y pruebas PCR "para 14 días", si bien se han producido problemas de abastecimiento de hisopos en la última semana.

Siete fallecidos y más contagios nuevos

La última actualización de datos eleva a 17.286 los positivos por COVID-19 en Euskadi, 327 conocidos en las últimas 24 horas. Son 41 más en Álava (4.521 totales), 187 más en Bizkaia (9.814) y 99 más en Gipuzkoa (2.951). Los considerados como casos nuevos son 60, los diagnósiticos de PCR, que supone un repunte respecto a los últimos días. Son 53 en Bizkaia, 6 en Álava y uno en Gipuzkoa. Murga ha asumido los "dientes de sierra" pero recalcado que la tendencia general es favorable y "estable" en esa dirección.

Lo es también por la menor presión en Atención Primaria, en Urgencias, en los ingresados (39 menos que este jueves, aunque son aún 493 sin contar la hospitalización domiciliaria y los derivados a otros centros) y en la UCI (77 casos graves actualmente). Son un 79% los casos dados como recuperados o dados de alta (13.540 en total), cuando hace dos semanas eran un 61%. En cuanto a los fallecidos, son ya 1.390 en la pandemia en Euskadi, siete más en las últimas 24 horas. Son cinco vizcaínos y dos guipuzcoanos.

Conciertos sí, pero con el "público sentado"

Respecto a las propuestas concretas de la desescalada en Euskadi, Urkullu ha pasado de puntillas por el anuncio de reabrir los colegios desde el 18 de mayo, algo que desborda el calendario establecido por el Gobierno central. Sí ha indicado que "toca" hablar de elecciones, aunque no ha sido contundente con la fecha de julio, por lo que apuesta ante el riesgo de rebrotes en otoño. "Sólo expondré un argumento: mientras no haya elecciones y nuevo Parlamento no puede aprobarse ninguna ley. Es necesario hablar. No me parece sensato plantear este debate en términos electoralistas No se trata de una u otra fecha. Se trata de tomar decisiones con responsabilidad. La normalización parlamentaria, institucional y política es fundamental", ha añadido.

En todo caso, ha planteado ya que el "verano cultural" arranque en Euskadi desde el 1 de junio con la organización de eventos y fiestas, aunque siempre con nuevas normas de distancia y seguridad. Habrá aforo limitado en museos o cines (ha aludido al 50%) y, respecto a los conciertos en espacios abiertos, podrán hacerse siempre que sean con el "público sentado" y distanciamiento. Según Urkullu, estas medidas deberán ser consensuadas con ayuntamientos y diputaciones.